Difesa balistica e sicurezza in Sicilia: il ruolo di Sigonella di fronte alla minaccia iraniana

Roma, Parigi e Berlino entrano nel raggio d’azione della rappresaglia di Teheran. Mentre i nuovi vettori balistici sfidano gli scudi occidentali, Sigonella si conferma hub strategico tra voli spia e cieli affollati, alimentando le paure per un coinvolgimento diretto dell’Isola nel conflitto.

Da quarantotto ore un brivido attraversa i comandi militari occidentali. I missili balistici lanciati nel cuore dell’Oceano Indiano rappresentano una sorpresa amara che sposta i confini della minaccia: se finora si riteneva che la Repubblica Islamica potesse colpire entro i duemila chilometri, oggi quella distanza appare raddoppiata. Quasi tutta l’Europa, Italia compresa, entra ufficialmente nel raggio d’azione della rappresaglia iraniana. Le notizie più inquietanti arrivano dal capo di Stato maggiore israeliano, il generale Eyal Zamir, che ha descritto un «un’arma balistica intercontinentale a due stadi, con una portata di 4mila chilometri diretta verso un obiettivo Usa nell’isola di Diego Garcia». Zamir ha lanciato un monito chiarissimo alle capitali europee: «Questi missili non sono stati concepiti per colpire Israele: la loro traiettoria raggiunge le capitali d’Europa. Berlino, Parigi e Roma sono tutte minacciate».

L’attacco, avvenuto lo scorso venerdì, avrebbe visto protagonisti due missili Khorramshahr-4 puntati contro la base americana nell’arcipelago delle Chagos. Mentre un ordigno è finito in mare, l’altro è stato intercettato dall’Us Navy fuori dall’atmosfera, un segnale che il pericolo di un’esplosione sulla base era reale. In questo scenario di escalation globale, la Sicilia si ritrova proiettata in prima linea. La base di Sigonella, nel catanese, è diventata un tassello fondamentale del mosaico bellico: la recente missione di un drone spia MQ-4 Triton, decollato proprio dallo scalo siciliano per mappare i terminali petroliferi iraniani, conferma il ruolo dell’Isola come hub logistico cruciale per la Marina degli Stati Uniti.

L’esposizione della Sicilia solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza nazionale. Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD, ha espresso dure critiche al silenzio del governo Meloni, parlando di una Sicilia che, pur non essendo formalmente in guerra, ne subisce tutte le conseguenze logistiche e operative. A preoccupare è anche l’impatto sulla vita civile: i dati sindacali della CGIL indicano che lo spazio aereo di Catania e Comiso è affollato per il 30% in più rispetto alla norma a causa dei movimenti militari, appesantendo la gestione dei voli di linea.

Mentre esponenti della commissione Difesa come Nino Minardo sottolineano il ritorno economico delle installazioni militari per la regione, cresce il malcontento delle forze pacifiste. Il Centro Pio La Torre e i comitati No Muos hanno già invitato la cittadinanza a mobilitarsi sabato prossimo a Niscemi per dire no alla militarizzazione del territorio. La difesa europea appare fragile: nessun Paese del Vecchio Continente dispone ancora di scudi operativi contro questi “bolidi” da ventimila chilometri orari, e la nostra protezione dipende totalmente dai satelliti e dai radar americani. In Sicilia, il timore è che la storia stia tornando ai tempi della guerra fredda, rendendo l’Isola il bersaglio più esposto del Mediterraneo.