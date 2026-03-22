Catania, Polizia di Stato denuncia 43enne per ricettazione di metalli pregiati

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Redazione 22 Marzo 2026 - 09:51

Razzia di ottone nei palazzi storici di via Etnea: fermato un pregiudicato con il corrimano nello zaino. L’intervento degli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” ha permesso di recuperare la refurtiva appena scardinata da un edificio signorile del centro di Catania.

Nella giornata di ieri, 21 marzo 2026, la Polizia di Stato ha sventato un furto ai danni del patrimonio architettonico del centro storico catanese. Un pregiudicato locale di 43 anni è stato intercettato dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” mentre si allontanava da uno stabile signorile di via Etnea. L’uomo aveva appena terminato di smontare, pezzo dopo pezzo, un prezioso corrimano in ottone, con l’obiettivo probabile di piazzarlo sul mercato nero dei metalli.

Il fermo è avvenuto nell’ambito dei servizi di pattugliamento ordinario volti a contrastare l’illegalità diffusa. Gli agenti, riconoscendo il soggetto per i suoi numerosi precedenti specifici in materia di furto e ricettazione, hanno proceduto a un controllo immediato. L’atteggiamento sospetto dell’uomo, che tentava di stringere a sé il proprio zaino, ha spinto i poliziotti ad approfondire l’accertamento: all’interno della borsa sono stati rinvenuti i segmenti del corrimano appena divelto, insieme agli attrezzi atti allo scasso, tra cui pinze e cacciaviti.

Il 43enne, considerato uno specialista nei furti di rame e ottone, è stato condotto in Commissariato e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. La refurtiva, interamente recuperata, è stata già riconsegnata ai legittimi proprietari dello stabile. Sono attualmente in corso ulteriori verifiche per stabilire se l’indagato sia responsabile di analoghi episodi di depredazione registrati nelle ultime settimane ai danni di antichi palazzi della città.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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