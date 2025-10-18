Catania, Galvagno: “Con Schifani nessuna frattura, serve unità nel centrodestra”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 18 Ottobre 2025 - 08:00

Schifani - Galvagno

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno interviene alla convention di Fratelli d’Italia a Catania e chiarisce i rapporti con il Governatore: “Nessun dissenso, mai lette le sue parole sui giornali”.

CATANIA – “Ho incontrato il presidente Schifani fino a ieri e non mi ha manifestato quel dissenso che ho letto sui giornali. Se lo ha detto, lo ha detto all’orecchio di qualcuno”. Con queste parole il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha chiarito pubblicamente i rapporti con il Governatore Renato Schifani, intervenendo alla manifestazione dei Patrioti di Fratelli d’Italia a Palazzo degli Elefanti.

Galvagno ha precisato che “le questioni personali non possono mai prevalere su quelle di buonsenso a livello territoriale”, ribadendo la volontà di lavorare in sintonia con il governo regionale. Il presidente dell’Ars ha inoltre guardato al futuro della coalizione di centrodestra: «Si vedrà con la prossima finanziaria – ha spiegato – auspicando una manovra corposa che risponda concretamente alle esigenze del territorio».

Alla convention ha partecipato anche il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ha sottolineato il ruolo del partito come motore di coesione politica e amministrativa. «Il buon governo di Giorgia Meloni è contagioso – ha detto – e si diffonde in tutta la Sicilia. Nei territori esiste una rete di amministratori che trasforma in azione quotidiana i grandi valori e le idee che sostengono il nostro governo: stabilità, serietà, responsabilità e coerenza».

Tags: , , , ,

Galvagno a Catania: “Nessuna frattura con Schifani, serve unità per governare bene”

L.P 18 Ottobre 2025 - 09:25

Patrioti in Comune, la convention di Fratelli d’Italia entra nel vivo a Catania

Alfio Musarra 18 Ottobre 2025 - 07:57

New York, Fiasconaro apre il primo flagship store USA: Sicilia a SoHo

Redazione 17 Ottobre 2025 - 20:04

Catania, in arrivo oltre 56 milioni di euro per gli agricoltori siciliani

Redazione 17 Ottobre 2025 - 15:48

Sicilia, allarme Pnrr: spesi solo 26% dei fondi. Schifani convoca cabina di regia

Redazione 17 Ottobre 2025 - 10:35

Palermo, allarme armi e giovani: la Commissione Antimafia regionale denuncia un’emergenza sociale

Redazione 17 Ottobre 2025 - 07:27

Ultimissime

Catania, da gennaio 2025 nuove linee AMTS per i comuni dell’area metropolitana

Redazione 18 Ottobre 2025 - 10:58

La chiamano NiMe e arriva dalla Papua Nuova Guinea: la nuova dieta ammazza colesterolo | Lo dimezzi in tre settimane

Carolina Falco 18 Ottobre 2025 - 10:35

Parte oggi Dune 25, il viaggio dei motociclisti catanesi verso il deserto tunisino

Redazione 18 Ottobre 2025 - 10:22

Galvagno a Catania: “Nessuna frattura con Schifani, serve unità per governare bene”

L.P 18 Ottobre 2025 - 09:25

Catania, Galvagno: “Con Schifani nessuna frattura, serve unità nel centrodestra”

Redazione 18 Ottobre 2025 - 08:00