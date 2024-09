Boom delle Università Telematiche: Un’alternativa flessibile e accessibile

L’aumento dei costi della vita e degli affitti nelle principali città universitarie italiane sta rendendo sempre più difficile per molti studenti e studentesse scegliere l’università in presenza. In questo contesto, le Università Telematiche stanno emergendo come un’alternativa sempre più attraente e accessibile, grazie alla loro flessibilità e alla qualità dell’offerta formativa.

Secondo i dati dell’Osservatorio sulle Università Telematiche 2024 di AteneiOnline, il numero di studenti iscritti a questi atenei ha superato i 251.000 nell’anno accademico 2022/23, quintuplicando in dieci anni e passando dal 2,6% al 13,1% del totale degli studenti universitari in Italia. Parallelamente, l’offerta formativa è cresciuta significativamente, con i corsi di studio aumentati da 70 nel 2011 a 250 nel 2024.

Le Università Telematiche attraggono sempre più giovani: la percentuale di studenti sotto i 23 anni è passata dal 12% al 23,9% negli ultimi dieci anni. Inoltre, la distribuzione geografica degli studenti evidenzia un maggiore interesse nel Sud Italia (35% degli iscritti), seguito dal Nord (26%), Centro (21%), e Isole (17%).

Tra le aree di studio più popolari, Psicologia è al primo posto con il 17,1% degli iscritti, seguita da Nutrizione (11,4%), Ingegneria (11%), ed Economia (10,1%). Questi dati riflettono un crescente interesse verso l’istruzione online, che offre flessibilità e accessibilità, elementi fondamentali per chi deve bilanciare studio, lavoro e vita personale.