Azimut Volvo Fly: Lusso e Avventura tra le Perle del Mediterraneo

Alla scoperta delle coste siciliane a bordo dell’esclusivo Azimut Volvo Fly, un gioiello nautico di 14 metri con una potenza di 700 cavalli, perfetto per chi cerca un’esperienza di navigazione senza pari. Con una capienza di 10 persone, è l’imbarcazione ideale per gite fuori porta, che siano un tour di 4 ore o un’avventura che dura tutto il giorno.

Lasciatevi coccolare dal nostro cuoco a bordo, che vi delizierà con aperitivi gourmet mentre lo skipper vi guida attraverso i panorami mozzafiato di Catania, Acicastello, Acitrezza, Capo Mulini e Taormina, fino alle incantevoli coste siracusane. Ogni viaggio diventa un’esperienza unica, dove potrete ammirare tramonti indimenticabili che si specchiano sulle acque del mare.

A bordo dell’Azimut Volvo Fly, avrete a disposizione attrezzatura completa per snorkeling e SUP, per esplorare e divertirvi nelle splendide acque del Mediterraneo. È l’opportunità perfetta per festeggiare occasioni speciali, organizzare eventi esclusivi o semplicemente godersi una giornata di puro relax in compagnia di amici o familiari, immersi nel lusso e nella bellezza naturale che solo la Sicilia può offrire. Preparatevi a salpare verso un’avventura che rimarrà impressa nei vostri ricordi. Per info TEAM AZIMUT 3473454419 – 3395673047.