Antonello Venditti porta in Sicilia “Notte prima degli esami – 40th Anniversary”

Prosegue con grande successo “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”, il tour celebrativo di Antonello Venditti che quest’estate farà tappa anche in Sicilia con cinque attesi appuntamenti:

22 agosto – Teatro Greco di Tindari, Patti (Messina)

26 agosto – Live Arena, Agrigento

2 settembre – Teatro Antico di Taormina (Messina)

4 settembre – Teatro Antico di Taormina (Messina)

6 settembre – Teatro di Verdura, Palermo

10 settembre – Teatro di Verdura, Palermo

Dopo oltre 30 date in tutta Italia nel 2024, molte delle quali sold out, Venditti torna sul palco con uno spettacolo che ripercorre le pagine più amate del suo repertorio. Cuore pulsante del concerto è l’inno generazionale “Notte prima degli esami”, insieme agli altri brani dell’album “Cuore”, pubblicato nel 1984 e riproposto nel 2024 in una special edition rimasterizzata, arricchita dall’inedito “Di’ Una Parola”.

Sul palco con il cantautore romano ci saranno: Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Fabio Pignatelli (basso), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte), Toti Panzanelli (chitarre), Maurizio Perfetto (chitarre), Roberta Palmigiani (violino), Laura Ugolini (coro) e Ilaria Monteleone (coro).

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, toccherà le principali città italiane, culminando a dicembre con una serie di date nei palasport. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento.

Antonello Venditti, nato a Roma l’8 marzo 1949, ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta al Folkstudio. Con quasi 40 milioni di dischi venduti, numerosi premi e riconoscimenti, resta una delle voci più amate della musica italiana. Nel novembre 2024 ha pubblicato il libro illustrato “Fuori fuoco” (Rizzoli), mentre lo scorso febbraio è stato insignito del Premio alla Carriera al 75° Festival di Sanremo.