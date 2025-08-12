Antonello Venditti porta in Sicilia “Notte prima degli esami – 40th Anniversary”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 12 Agosto 2025 - 13:00

Prosegue con grande successo “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”, il tour celebrativo di Antonello Venditti che quest’estate farà tappa anche in Sicilia con cinque attesi appuntamenti:

  • 22 agosto – Teatro Greco di Tindari, Patti (Messina)
  • 26 agosto – Live Arena, Agrigento
  • 2 settembre – Teatro Antico di Taormina (Messina)
  • 4 settembre – Teatro Antico di Taormina (Messina)
  • 6 settembre – Teatro di Verdura, Palermo
  • 10 settembre – Teatro di Verdura, Palermo

Dopo oltre 30 date in tutta Italia nel 2024, molte delle quali sold out, Venditti torna sul palco con uno spettacolo che ripercorre le pagine più amate del suo repertorio. Cuore pulsante del concerto è l’inno generazionale “Notte prima degli esami”, insieme agli altri brani dell’album “Cuore”, pubblicato nel 1984 e riproposto nel 2024 in una special edition rimasterizzata, arricchita dall’inedito “Di’ Una Parola”.

Sul palco con il cantautore romano ci saranno: Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Fabio Pignatelli (basso), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte), Toti Panzanelli (chitarre), Maurizio Perfetto (chitarre), Roberta Palmigiani (violino), Laura Ugolini (coro) e Ilaria Monteleone (coro).

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, toccherà le principali città italiane, culminando a dicembre con una serie di date nei palasport. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento.

Antonello Venditti, nato a Roma l’8 marzo 1949, ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta al Folkstudio. Con quasi 40 milioni di dischi venduti, numerosi premi e riconoscimenti, resta una delle voci più amate della musica italiana. Nel novembre 2024 ha pubblicato il libro illustrato “Fuori fuoco” (Rizzoli), mentre lo scorso febbraio è stato insignito del Premio alla Carriera al 75° Festival di Sanremo.

Sant’Agata d’Agosto, un’edizione storica tra fede, tradizione e novità

Redazione 12 Agosto 2025 - 09:03

Corte dei Conti convoca la Regione Sicilia: entro l’8 settembre documenti per il contraddittorio sulla gestione del ciclo dei rifiuti

Redazione 11 Agosto 2025 - 15:07

Schifani, conti in ordine e cantieri aperti: «Non mi faccio logorare dai giochini di palazzo»

Redazione 11 Agosto 2025 - 08:10

Ponte sullo Stretto, dal “no” tecnico al dossier strategico: perché oggi pesa più di ieri

L.P 11 Agosto 2025 - 06:31

Petralia Sottana, “Di Pietra e di Stelle”: un viaggio notturno tra arte, storia e memoria

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:00

San Lorenzo in Sicilia: dove i desideri cadono sul mare

Alfio Musarra 10 Agosto 2025 - 07:03

Ultimissime

Antonello Venditti porta in Sicilia “Notte prima degli esami – 40th Anniversary”

Redazione 12 Agosto 2025 - 13:00

Sant’Agata d’Agosto, un’edizione storica tra fede, tradizione e novità

Redazione 12 Agosto 2025 - 09:03

Catania, rimpasto di giunta fermo: scontro tra partiti e pressing sulle nomine

Redazione 12 Agosto 2025 - 08:19
carta credito (pexels) - cataniaoggi-2

Bancomat, passa la normativa quadro europea: multe da 40.000€ | Questo errore si paga carissimo

Francesca Cattaneo 12 Agosto 2025 - 07:35

Polizia di Stato in mare: controlli e sanzioni sul litorale catanese, oltre 2.500 euro di multe

Redazione 11 Agosto 2025 - 16:06