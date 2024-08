ViniMilo 2024: tra tradizione e innovazione

Milo si prepara a celebrare la 44esima edizione di ViniMilo, dal 26 agosto all’8 settembre, un evento che unisce la passione degli esperti del vino a quella degli appassionati. La manifestazione propone un format ibrido, con incontri settimanali dedicati ai professionisti del settore, tra dibattiti e degustazioni, e festeggiamenti nel weekend per il pubblico generale in piazza Belvedere. Il contesto è arricchito dalla presenza delle sculture dedicate a Battiato e Dalla, simboli di Milo, e dall’esposizione delle prelibatezze siciliane, dai prodotti biologici ai tesori Slow Food.

Il clou dell’evento è rappresentato dall’Enoteca all’aperto, dove oltre cento etichette di vini dell’Etna e della Sicilia saranno disponibili per degustazioni guidate. L’organizzazione è a cura del Comune di Milo e della Proloco, con il supporto dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e la collaborazione dell’IRVO. Questa edizione si inserisce nel contesto della Sicilia come “Regione europea della gastronomia 2025”, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza enogastronomica dell’isola.

Tra le novità, l’illustre enologo Piero Russo, Master of Wine, terrà incontri e masterclass il 27 e 28 agosto, condividendo la sua esperienza internazionale. La sua presenza è un tributo all’evoluzione vinicola di Milo e dell’Etna, che ha visto un significativo aumento nella produzione di Etna Bianco Superiore. L’inaugurazione degli stand il 31 agosto vedrà la partecipazione di Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’agricoltura, per discutere le sfide del settore in Sicilia. La presentazione ufficiale avverrà il 26 agosto presso l’azienda Barone di Villagrande, testimone della storia vitivinicola dell’Etna.