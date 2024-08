Inseguimento notturno in Via Armando Diaz, arresto e fuga

Un’operazione di controllo del territorio si è trasformata in un drammatico inseguimento notturno quando gli agenti della Squadra Volante hanno individuato due motoveicoli sospetti in via Armando Diaz. I veicoli, parcheggiati all’interno dei box garage di un caseggiato, avevano le targhe coperte. Uno dei conducenti indossava uno scaldacollo alto per travisare il volto, mentre gli altri due soggetti a bordo dell’altro veicolo indossavano passamontagna.

Alla vista della polizia, i conducenti hanno tentato una fuga precipitosa. Ne è seguito un inseguimento ad alta velocità, durante il quale gli agenti sono riusciti a mantenere il contatto visivo con il motoveicolo che trasportava due individui, mentre l’altro è sfuggito alla cattura.

L’inseguimento ha raggiunto il suo apice in via Antonio Locatelli, dove il conducente ha perso il controllo del motoveicolo, schiantandosi al suolo. La polizia ha immediatamente bloccato e identificato il conducente, un 23enne pluripregiudicato di Catania. Il passeggero, tuttavia, è riuscito a fuggire a piedi.

Durante l’incidente, anche la Volante ha subito danni, impattando contro un cassone scarrabile. Il sospetto fermato è stato trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli. I poliziotti coinvolti nell’inseguimento hanno dovuto ricevere cure mediche.

Il 23enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e possesso di strumenti da scasso. È stato inoltre denunciato per danneggiamento aggravato a beni dello Stato. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato. Gli è stato imposto l’obbligo di presentazione quotidiana alle autorità, il divieto di uscire dal comune di residenza e il coprifuoco notturno dalle ore 20:00 alle ore 08:00.