Catania e Crotone si dividono la posta in gioco: parità ai rigori

In una serata di grande calcio allo stadio Angelo Massimino, il Catania ha affrontato il Crotone in una partita che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo rigore. La partita, valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C, si è conclusa con un pareggio 1-1 al termine dei tempi regolamentari, per poi passare alla lotteria dei rigori.

Il Crotone ha aperto le marcature al 47° minuto con un gol di Gomez, ma il Catania ha risposto al 68° con Luperini, portando il risultato in parità. Nonostante ulteriori tentativi da entrambe le parti, il punteggio non si è più mosso, e la partita è stata decisa ai calci di rigore.

La sequenza dei rigori è stata un susseguirsi di emozioni, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande freddezza dal dischetto. Alla fine, è stato il Catania a trionfare con un punteggio di 6-5, grazie al rigore decisivo parato a Spina del Crotone.

Questo risultato permette al Catania di avanzare, mentre il Crotone dovrà riflettere su quanto accaduto e prepararsi per le prossime sfide. La partita ha dimostrato ancora una volta che nel calcio non è mai detta l’ultima parola fino al fischio finale dell’arbitro.