Tensione agli uffici comunali di Mirabella Imbaccari, denunciato 59enne*

Momenti di tensione si sono verificati negli uffici temporanei del Comune di Mirabella Imbaccari, situati presso l’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis”. Un uomo di 59 anni, disoccupato e occasionalmente impiegato in lavori socialmente utili per l’amministrazione comunale, secondo la ricostruzione, avrebbe minacciato di incendiare la struttura a causa di ritardi nei pagamenti dovuti per i suoi servizi.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10.45, quando l’uomo, esasperato dalla burocrazia, ha esposto le sue minacce ai dipendenti presenti. I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti tempestivamente, hanno trovato l’uomo con un bidone, inizialmente ritenuto contenere benzina, che si è poi rivelato pieno d’acqua.

I militari hanno gestito la situazione con professionalità, riportando l’uomo alla calma e sottolineando la gravità delle sue azioni, che hanno portato alla sua denuncia per minaccia a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.