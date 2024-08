Operazione della Squadra Mobile, arrestato il presunto rapinatore degli uffici postali

Un’incisiva operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania ha portato all’arresto di Francesco Barbera, classe 1971, sospettato di essere l’autore di due rapine aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, hanno raccolto elementi probatori che collegano Barbera a due rapine perpetrate in città il 31 luglio e il 2 agosto 2024.

Il pomeriggio del 3 agosto, un ispettore della Polizia di Stato, fuori servizio e in compagnia dei familiari, ha riconosciuto Barbera in via Etnea, individuandolo come il possibile responsabile delle rapine agli uffici postali di via Lavaggi n.1 e piazza Aldo Moro n. 12. In questi episodi, il sospetto aveva asportato rispettivamente 580,00 euro e 660,00 euro.

Dopo aver assicurato la sicurezza dei propri familiari, l’ispettore ha coordinato con altri agenti della Squadra Mobile per intercettare Barbera, che aveva tentato di nascondersi in un negozio. Nonostante il tentativo di fuga, Barbera è stato bloccato e identificato.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 630,00 euro in banconote di piccolo taglio nella tasca dei pantaloni di Barbera, corrispondenti a quelle rubate dall’ufficio postale di via Lavaggi. Inoltre, l’auto utilizzata da Barbera, risultata rubata il 31 luglio in provincia di Siracusa, conteneva gli abiti e le forbici da giardinaggio usati nella prima rapina.

Sulla base degli indizi raccolti, Barbera, senza fissa dimora, è stato posto in stato di fermo e trasferito alla Casa Circondariale di Piazza Lanza. La Procura ha successivamente ottenuto la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari.