Ecco l’oroscopo per la settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Ariete: Una settimana di alti e bassi ti attende, Ariete. Potresti incontrare qualche ostacolo, ma la tua grinta ti aiuterà a superarlo. In amore, cerca di mantenere la calma e evitare discussioni.

Toro: Saturno ti sorride, Toro. È un periodo favorevole per realizzare i tuoi progetti, sia in ambito lavorativo che amoroso.

Gemelli: Attenzione alle questioni lavorative e personali, Gemelli. Potresti sentire il bisogno di fare delle scelte importanti.

Cancro: Per le coppie, è un periodo ottimo per consolidare la relazione. I single dovrebbero essere più proattivi nella ricerca dell’amore.

Leone: La creatività è il tuo punto di forza questa settimana, Leone. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare una nuova storia d’amore.

Vergine: Questa parte di agosto ti porta energia e slancio, Vergine. Libera la tua vita da ciò che ti appesantisce.

Bilancia: Una settimana serena ti attende, Bilancia. Nel lavoro tutto procede liscio, ma potrebbero esserci delle sfide in amore.

Scorpione: Sentirai il desiderio di ribellarti e di rivedere alcuni aspetti della tua vita, Scorpione. È un periodo di revisione anche in amore.

Sagittario: La settimana potrebbe essere impegnativa, Sagittario. Ricorda che i problemi sono superabili.

Capricorno: Non ci sono dettagli specifici per il Capricorno, ma generalmente è un periodo per pianificare e strutturare i tuoi progetti futuri.

Acquario: Anche per l’Acquario non ci sono dettagli specifici, ma è un buon momento per concentrarsi sulle relazioni sociali e sulla condivisione di idee.

Pesci: I Pesci possono aspettarsi una settimana positiva, con possibilità di successo e soddisfazioni personali.