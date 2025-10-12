Paternò, 37enne denunciato: droga nascosta nel marsupio

Redazione 12 Ottobre 2025 - 13:25

Fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga: nel marsupio aveva crack, marijuana e denaro contante. Denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

PATERNÒ (CT) – Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 37enne del posto, sorpreso con droga e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

L’uomo, notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nel centro cittadino, ha tentato di allontanarsi cambiando bruscamente direzione alla vista della pattuglia. Un comportamento che non è passato inosservato ai Carabinieri, che lo hanno immediatamente bloccato per procedere all’identificazione.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire involucri di crack e marijuana nascosti all’interno di un marsupio, oltre a una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta legata all’attività di spaccio.

L’intervento, condotto con tempestività e professionalità, si è concluso con il sequestro dello stupefacente e del denaro. Il 37enne, sulla base degli elementi raccolti – da verificare in sede giudiziaria – è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

