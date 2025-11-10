Catania, Polizia arresta 24enne per armi clandestine e droga a San Pio X

Un 24enne catanese è stato arrestato per detenzione illegale di armi e droga: l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Nesima nell’ambito di mirati controlli nel quartiere San Pio X.

Nei giorni scorsi, durante un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti e ai reati in materia di armi, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 24 anni per detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Ad intervenire sono stati gli agenti del Commissariato Nesima che, durante un pattugliamento nella zona delle case popolari di San Pio X, hanno notato un lembo di tessuto sporgere da un’aiuola. Avvicinandosi per verificare, hanno scoperto una pistola semiautomatica calibro 8 avvolta in un panno. L’arma, risultata modificata e priva di segni identificativi, è stata considerata clandestina e sequestrata a carico di ignoti.

Sospettando che potesse appartenere a qualcuno del quartiere, gli agenti hanno intensificato gli accertamenti, concentrando l’attenzione su alcune palazzine popolari della zona. Tra i residenti, i poliziotti hanno individuato un giovane già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti è stata disposta una perquisizione domiciliare.

Supportati da pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da una squadra dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno ispezionato l’abitazione del 24enne. In cucina, all’interno del forno, è stata trovata una sacca nera contenente una pistola semiautomatica calibro 7.65, completa di caricatore e sei cartucce. Dagli accertamenti, l’arma è risultata rubata nel 2019 da un’abitazione di Aci Catena.

Durante la perquisizione, nel frigorifero, i poliziotti hanno scoperto cinque panetti di hashish avvolti in carta assorbente, contrassegnati con l’immagine di un personaggio dei cartoni animati, per un peso complessivo di 420 grammi. Sul balcone, invece, sono stati rinvenuti sette involucri di marijuana del peso totale di circa 40 grammi e un bilancino di precisione.

L’arma e la droga sono state sequestrate e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i relativi accertamenti balistici e di laboratorio, volti a individuare eventuali impronte digitali o tracce biologiche.

Alla luce dei gravi elementi raccolti, e considerata la natura dei reati ipotizzati, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa dell’udienza di convalida e del successivo giudizio direttissimo.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.