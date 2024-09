Gravina di Catania: Arrestato 46enne per maltrattamenti in famiglia

Nell’ambito delle attività di prevenzione contro la violenza di genere, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza un 46enne di Belpasso, accusato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie.

L’episodio si è verificato nella periferia nord di Camporotondo Etneo, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una richiesta d’intervento per una violenta aggressione. I Carabinieri sono giunti rapidamente sul luogo, trovando l’uomo ubriaco seduto in strada, mentre la vittima, rifugiata in casa con i due figli, presentava visibili segni di maltrattamento.

La donna, tra le lacrime, ha raccontato ai militari di subire violenze dal marito da oltre sette anni, culminate con l’aggressione di quel giorno, in cui l’uomo l’aveva picchiata e trascinata per i capelli, sbattendole la testa contro l’auto e la ringhiera del condominio. Solo l’intervento di una vicina ha permesso alla donna di fuggire e chiamare i soccorsi.

L’uomo, che aveva minacciato di ucciderla prima dell’arrivo dei Carabinieri, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a Belpasso. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 12 giorni.