Viaggiare (quasi) gratis: con questo trucco azzeri i costi di pernottamento | Migliaia di persone stanno facendo così

Fare la valigia e salire su un aereo per raggiungere un posto lontano, non è un lusso riservato a pochi: basta imparare a viaggiare low cost.

L’impennata dei costi di voli, hotel, strutture ricettive e ristoranti, spinge molti a rinunciare a fare una vacanza.

Eppure, viaggiare dovrebbe non essere considerato un lusso, ma un’esperienza accessibile a tutti. Ed è proprio in virtù di ciò, che sono nati nel tempo modi diversi di fare un viaggio.

Se una volta, infatti, chi aveva la possibilità di volare doveva necessariamente aver anche prenotato una struttura ricettiva dove soggiornare, oggi non è più così.

Ciò non significa che si debba dormire per strada, ma che esistono delle realtà alternative – e sostenibili – che permettono di visitare posti lontani a costi – quasi – azzerati.

Viaggiare gratis: come fare

Nel momento in cui si decide di visitare una città, un paese lontano, varcare i confini nazionali ed immergersi in una cultura estranea e diversa dalla propria, si inizia a fare i conti con tutte le spese che questa esperienza prevede. Oltre al volo di aereo – o treno – molti sono costretti a rinunciare ad un viaggio a causa dei costi eccessivi delle strutture ricettive. Negli ultimi anni, però, si sono sviluppate una serie di idee che nel tempo hanno riscosso successo e che riducono al minimo i costi del soggiorno.

Per viaggiare a costi quasi zero, infatti, sono state messe a punte delle possibilità di viaggio alternative. Una è il couchsurfing – letteralmente “navigare sui divani” – una tendenza nel settore viaggi che si è consolidata nell’ultimo decennio e che prevede la possibilità di soggiornare presso le case offerte da famiglie e individui che mettono a disposizione la propria abitazione con l’intento di stabilir connessioni e amicizie con persone di culture e tradizioni diverse. Solitamente, il pernottamento è gratuito e gli ospiti possono offrire in cambio il loro aiuto in casa.

I modi per viaggiare quasi gratis

Oltre al couchsurfing, nel settore viaggi si sono sviluppate altre tendenze finalizzate a ridurre al minimo i costi di soggiorno. Un esempio è il woofing, letteralmente “world wide opportunities on organic farm”, un movimento mondiale che prevede che volontari vadano a lavorare in realtà rurali come fattorie o aziende biologiche in cambio di vitto e alloggio.

Un’altra soluzione che permette di viaggiare abbattendo i costi del soggiorno è l’house sitting, che consente a chi viaggia di andare a vivere nella casa di uno sconosciuto che mette a disposizione il proprio immobile a patto che vi sia uno scambio di servizi: chi vi entra, ad esempio, dovrà prendersi cura della casa o degli animali domestici in cambio dell’alloggio gratuito.