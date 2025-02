Termosifoni, te li hanno installati nel posto sbagliato | Così perdi il 30% della loro efficienza

Esiste un criterio per installare i termosifoni in una stanza, è importante per non disperdere il calore e aumentare i costi

La posizione di un termosifone all’interno di una stanza gioca un ruolo cruciale nella distribuzione uniforme del calore e nell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento. Una collocazione strategica permette di ottimizzare il funzionamento dei radiatori, riducendo gli sprechi e migliorando la sensazione di benessere nell’ambiente. Il principio fondamentale da seguire è quello di installare i termosifoni nei pressi di ingressi di aria fredda, come porte o finestre, in modo che il calore prodotto possa mescolarsi con l’aria più fredda, evitando sbalzi di temperatura e dispersioni energetiche.

In questo modo, quella che entra nella stanza viene raggiunta da quella calda proveniente dal radiatore e circolerà a una temperatura adeguata. La parte migliore in cui collocare i tuoi caloriferi è sotto la finestra e per due ragioni principali: ti consente di ottimizzare lo spazio a tua disposizione, in quanto si tratta di una zona morta, dove non andrai a inserire elementi di arredo; la finestra è il punto della casa in cui entra aria gelida e la presenza di un termosifone può aiutarti a contrastare il freddo. In tal caso il calorifero dovrebbe essere posizionato a una distanza media dalla finestra di 15 o 20 cm.

Prima di procedere all’installazione di un termosifone, è fondamentale valutare diversi aspetti tecnici. Tra i più importanti vi è la dimensione della stanza, che determina la potenza termica necessaria per un riscaldamento adeguato. Anche il tipo di impianto di riscaldamento incide sulla scelta: un sistema monotubo collega i radiatori in sequenza, mentre il bitubo li rende indipendenti, permettendo di regolare singolarmente la temperatura di ogni calorifero. Inoltre, è essenziale considerare la posizione degli attacchi e la distanza tra i tubi di mandata e di ritorno dell’acqua, soprattutto se si sta sostituendo un impianto esistente.

Le regole da seguire per posizionare i radiatori

Per garantire un’efficace circolazione dell’aria calda e massimizzare il rendimento del termosifone, è necessario evitare ostacoli che potrebbero bloccare la diffusione del calore. È quindi sconsigliato installare i radiatori dietro mobili ingombranti o divani, così come coprirli con tende, poiché ciò ostacolerebbe la convezione del calore. Un buon compromesso può essere posizionare il termosifone dietro la porta della stanza, in modo da evitare dispersioni verso ambienti più freddi come il corridoio. Per quanto riguarda i radiatori di design, pensati per integrarsi con l’arredamento, il miglior posizionamento è su pareti interne della stanza, preferibilmente nei punti più freddi per garantire una diffusione omogenea del calore.

Le finestre sono spesso aree prive di mobili, il che consente di ottimizzare lo spazio disponibile senza creare ingombri. Tuttavia, con l’evoluzione delle tecnologie di isolamento termico, specialmente con l’installazione di doppi vetri, questo principio è stato messo in discussione: se l’isolamento delle finestre è ottimale, il radiatore può essere posizionato anche in un altro punto della stanza. Indipendentemente dalla posizione scelta, l’utilizzo di termovalvole smart aiuta a regolare la temperatura in modo più efficiente, riducendo i consumi e migliorando la gestione del calore.

La differenza tra termosifoni e radiatori

Sebbene nel linguaggio comune i termini termosifone e radiatore vengano spesso utilizzati come sinonimi, dal punto di vista tecnico presentano una differenza sostanziale. Il termosifone si riferisce al principio fisico della circolazione convettiva dell’acqua calda all’interno di un impianto idraulico. Il radiatore, invece, è l’elemento riscaldante vero e proprio, che può funzionare sia ad acqua calda che tramite resistenze elettriche. Entrambi svolgono la funzione di diffondere calore negli ambienti, ma il loro meccanismo di funzionamento può variare a seconda della tipologia di impianto installato.

Una volta individuata la posizione ideale per l’installazione dei termosifoni, è importante capire quanti radiatori sono necessari per ogni ambiente. Il numero dipende da tre fattori principali: il volume della stanza, la potenza termica richiesta e la resa del radiatore. Generalmente, viene installato un termosifone per ogni stanza, ma per ambienti più grandi, come la zona living, si può optare per due o tre radiatori, così da garantire un riscaldamento uniforme. Per una valutazione precisa, è sempre consigliabile affidarsi a un tecnico esperto, in grado di calcolare il fabbisogno termico della casa e suggerire la soluzione più efficiente.