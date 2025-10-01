Tagliato col talco: olio extravergine di oliva adulterato, la scoperta sciocca persino i NAS | Lo vendono in tutti i supermercati

Segui Cataniaoggi su Google News
Carolina Falco 01 Ottobre 2025 - 10:35

Olio d'oliva (cataniaoggi.it-pexels)

Talco in frantoio, un’innovazione per aumentare la resa dell’olio d’oliva, quali sono i pericoli di questa procedura

Negli ultimi anni, una delle tecniche innovative per ottimizzare la produzione di olio d’oliva è l’impiego del talco durante la gramolatura. Questa pratica, pur non essendo completamente nuova, ha suscitato rinnovato interesse. Il talco, o silicato di magnesio idrato, viene aggiunto alla pasta di olive per favorire l’aggregazione delle gocce d’olio, semplificando la separazione e migliorando la resa complessiva.

Il talco possiede una struttura lamellare che, interponendosi tra acqua, olio, polifenoli e particelle solide, riduce le forze di ritenzione tra olio e sansa. Assorbendo l’acqua e le mucillagini presenti nella pasta, diminuisce la viscosità e favorisce la coalescenza delle gocce d’olio. Questo effetto è particolarmente utile con olive ad alto contenuto di acqua o con paste difficili da lavorare, come quelle danneggiate dal gelo o raccolte precocemente.

L’Università di Bari ha condotto studi approfonditi sull’uso del talco in frantoio. I risultati hanno evidenziato un incremento della resa tra l’1% e il 3%, senza alterare significativamente le proprietà chimiche e organolettiche dell’olio, a patto che il talco sia di grado alimentare e dosato correttamente. L’analisi ha incluso parametri come acidità, numero di perossidi e contenuto di polifenoli, tutti rimasti nei limiti ottimali.

Anche in Spagna, l’Instituto de la Grasa di Siviglia ha confermato l’efficacia del talco come coadiuvante di filtrazione. Gli studi sottolineano la necessità di utilizzare talco certificato per uso alimentare, privo di contaminanti come amianto, e di monitorare attentamente le dosi per non compromettere la qualità dell’olio o il contenuto fenolico.

Fattori che influenzano l’efficacia

La resa ottenuta con l’aggiunta di talco dipende da vari elementi: la varietà delle olive, il grado di maturazione e la quantità di acqua di vegetazione nella pasta. La tecnica risulta più vantaggiosa in situazioni operative complesse, quando la pasta è particolarmente acquosa e difficile da lavorare con i metodi tradizionali.

L’impiego del talco in frantoio è regolamentato dalla normativa europea. Può essere utilizzato a condizione che sia di grado alimentare e non comprometta la sicurezza o le caratteristiche dell’olio. Le etichette devono indicare chiaramente l’uso di coadiuvanti tecnologici, assicurando trasparenza per i consumatori.

Talco alimentare in frantoio (cataniaoggi.it-goccedolio)

Critiche e precauzioni

Nonostante i benefici, alcuni esperti avvertono che l’uso del talco può ridurre la concentrazione di composti minori come i polifenoli, importanti per le proprietà salutistiche dell’olio. Inoltre, un uso improprio o l’impiego di talco non certificato può rappresentare un rischio per la sicurezza alimentare, mentre l’aumento della componente minerale nella sansa può avere implicazioni ambientali e sui costi di smaltimento.

L’uso del talco rappresenta una strategia valida per incrementare la resa dell’olio d’oliva, specialmente in condizioni operative difficili. Tuttavia, è necessario scegliere attentamente il prodotto, dosarlo correttamente e valutare attentamente i pro e i contro per garantire qualità, sicurezza e sostenibilità economica del processo produttivo.

Furti in casa: da oggi paga tutto il condominio, approvata la nuova assicurazione obbligatoria | Non devi più preoccuparti di nulla

Carolina Falco 01 Ottobre 2025 - 07:35

Sanità, arriva l’allarme: è contenuto in tutti gli alimenti che hai in frigo, ti avvelena ogni giorno | Lo chiamano MSG

Carolina Falco 30 Settembre 2025 - 07:35

Ultima ora lavoro, promozioni di ruolo congelate fino al pensionamento: passa la nuova legge sul posto fisso | Rimani povero a vita

Carolina Falco 29 Settembre 2025 - 10:35

Condominio, faremo come in Svezia: da oggi vige la regola del silenzio assoluto in TUTTE le fasce orarie | 800€ di multa per farsi una doccia

Carolina Falco 28 Settembre 2025 - 21:35

Caffè-uovo: il ricostituente naturale dell’autunno che toglie di colpo la spossatezza | Altro che Redbull, un sorso e vai in paradiso

Carolina Falco 28 Settembre 2025 - 07:35

Siamo troppi: se rinunci alla residenza il Governo ti paga il 75% dell’affitto | Il nuovo patto di stato

Carolina Falco 27 Settembre 2025 - 21:35

Ultimissime

Tagliato col talco: olio extravergine di oliva adulterato, la scoperta sciocca persino i NAS | Lo vendono in tutti i supermercati

Carolina Falco 01 Ottobre 2025 - 10:35

Le Valli del Mito e della Musica, all’Ars presentati i risultati del progetto GAL Taormina Peloritani

Redazione 01 Ottobre 2025 - 08:09

25 milioni per i call center sanitari, gli ex Almaviva sperano nel rilancio

Redazione 01 Ottobre 2025 - 07:41

Furti in casa: da oggi paga tutto il condominio, approvata la nuova assicurazione obbligatoria | Non devi più preoccuparti di nulla

Carolina Falco 01 Ottobre 2025 - 07:35

Pensione vitalizia, il Governo approva la legge: un mese di stipendio garantito a vita dai 6 anni in su | Non dovremo più preoccuparci dei soldi

Carolina Falco 30 Settembre 2025 - 21:35