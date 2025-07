Regione Sicilia, Schifani assume: paghi 10€ e assegnano in automatico il posto | Lavoro sicuro a tempo indeterminato

Nuovi concorsi Regione Siciliana 2025, assunzioni a tempo indeterminato per 79 funzionari: i profili e la sede di lavoro

La Regione Siciliana ha annunciato per il 2025 un’importante iniziativa di reclutamento con l’indizione di concorsi pubblici volti alla copertura di 79 posti di lavoro nel ruolo di Funzionario. Si tratta di un’occasione preziosa per tutti coloro che, in possesso di una laurea, aspirano a una posizione stabile nella pubblica amministrazione. Le assunzioni previste avverranno tramite contratto a tempo pieno e indeterminato, segno della volontà della Regione di rafforzare il proprio organico in maniera strutturale.

I posti disponibili sono così distribuiti: 63 funzionari economico-finanziari e 16 funzionari per il controllo di gestione. Entrambi i profili saranno assegnati ai Dipartimenti e agli Uffici dell’Amministrazione regionale, con sede principale a Palermo. Si tratta di figure professionali altamente qualificate, chiamate a svolgere attività strategiche per il buon funzionamento degli uffici pubblici e la gestione efficiente delle risorse regionali.

Per accedere alle selezioni, i candidati devono essere in possesso di determinati requisiti. È richiesta la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, il pieno godimento dei diritti civili e politici, e l’assenza di precedenti penali che possano compromettere l’accesso al pubblico impiego. Inoltre, è necessaria l’idoneità fisica all’impiego e il possesso di una laurea, sia triennale sia magistrale, nelle classi specificate nei rispettivi bandi. Le discipline ammesse variano a seconda del profilo e comprendono, tra le altre, economia, finanza e ingegneria gestionale.

La selezione avverrà mediante una prova scritta unica, strutturata sotto forma di test con sessanta quesiti a risposta multipla da completare in settanta minuti. Le domande verteranno su materie specifiche per ciascun profilo, come diritto amministrativo, contabilità pubblica, sistema tributario ed economia pubblica per i funzionari economico-finanziari, e controllo di gestione, indicatori di performance e diritto amministrativo per i funzionari di controllo. È inoltre prevista una verifica della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente online, entro il 4 agosto 2025, tramite il portale InPA. Per completare la procedura è necessario autenticarsi con SPID o mediante registrazione. È richiesto anche il versamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro. Le comunicazioni ufficiali, comprese le date delle prove e i risultati, saranno pubblicate sul sito della Regione Siciliana e sul portale InPA.

Per affrontare la prova con successo, è consigliabile uno studio approfondito delle materie indicate nei bandi. Esiste un manuale specifico, aggiornato al 2025, che raccoglie teoria, quiz ed esercitazioni pratiche. Il volume è pensato per coprire in modo organico tutti gli argomenti richiesti, e include anche l’accesso a una piattaforma digitale per simulare la prova scritta. Un approccio mirato e costante allo studio rappresenta la strategia migliore per superare la selezione.

Dove trovare bandi e aggiornamenti

I bandi ufficiali sono consultabili sia sul sito della Regione Siciliana che sul portale InPA, dove è possibile anche inoltrare la propria candidatura. Tutte le successive comunicazioni relative ai concorsi verranno pubblicate sugli stessi portali, inclusi il calendario delle prove, le graduatorie e le eventuali modifiche alle procedure. È importante monitorare costantemente questi canali per non perdere informazioni rilevanti.

Per chi è interessato ad altre opportunità nel settore pubblico, sono disponibili numerose risorse informative. Iscriversi a newsletter dedicate, seguire canali social come Telegram, Facebook e TikTok, o unirsi a gruppi di studio online consente di restare sempre aggiornati sui nuovi bandi, i requisiti richiesti e i consigli per la preparazione. La partecipazione attiva a queste community può fare la differenza nella preparazione e nel superamento delle prove concorsuali.