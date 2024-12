Poste Italiane, 7mila euro regalati a chi richiede questo Buono: i tassi sono tutti a tuo favore

Con Poste Italiane hai la possibilità di maturare fino a 7mila euro. Ti basterà richiedere questo Buono e il gioco sarà fatto.

Poste Italiane è sicuramente una delle scelte più intelligenti per poter maturare elevate somme di denaro. Scegliendo anche tu questo Buono avrai la possibilità di riempire il tuo portafoglio. I tassi, in questo momento, sono tutti a tuo favore e, per questo, non dovresti aspettare un secondo di più.

Ma di cosa si tratta? E perché moltissimi clienti di Poste Italiane stanno scegliendo questa opzione? Scopriamolo subito assieme.

Poste Italiane è sicuramente uno dei colossi della nostra nazione e, negli ultimi anni, ha contato milioni di clienti in più. Uno dei motivi per cui questa impresa pubblica è particolarmente amata dalla persona è la vasta gamma di offerte e servizi che garantisce abitualmente ai propri clienti. Se anche tu sei tra questi, forse c’è un Buono che dovresti prendere immediatamente in considerazione.

Soltanto in questo modo potrai investire intelligentemente il tuo denaro e vederlo fruttare nel corso del tempo. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Cosa sono i Buoni di Poste Italiane

Grazie a Poste Italiane avrai la possibilità di investire il tuo denaro e vederlo maturare negli anni. Potrai fare questa cosa direttamente con un click e online, attraverso la piattaforma ufficiale. Ti basterà possedere un Libretto Smart abilitato ai dispositivi online, il quale ti permetterà di sottoscrivere i Buoni online cliccando su ‘Risparmio Postale’ o da App BancoPosta. Eventualmente potrai procedere con questo investimento nell’ufficio postale della tua città.

Impostando la durata e l’importo avrai inoltre la possibilità di simulare il tuo investimento tramite un click. Ecco come dovrai fare.

Come ottenere fino a 7.000€ in più sul proprio conto corrente

Utilizzando la piattaforma online di Poste Italiane per simulare il guadagno da questi Buoni è possibile notare delle percentuali veramente strabilianti. Ad esempio, inserendo un importo di 15.000€ e una durata a medio/lungo termine, vedremo circa 7.000€ in più in tasca. Il Buono Ordinario con la durata massima di 20 anni (a partire dal primo anno della sottoscrizione) ti farà fruttare ben 22.364,32€. Bisogna sottolineare che il rimborso indicato nella simulazione corrisponde certamente a degli interessi al netto della ritenuta fiscale sugli interessi.

Insomma, non aspettare un secondo di più e investi anche tu il tuo denaro con Poste Italiane. Soltanto così ti verranno praticamente regalati 7mila euro. Non aspettare un secondo di più!