Pedoni, divieto di sosta sul marciapiede: trattati come auto dalla Municipale | La multa scatta in automatico se ti fermi

Non tutti sanno che la polizia municipale ti può fare la multa anche se sei a piedi e commetti questa infrazione

Anche i pedoni devono rispettare precise regole di circolazione, stabilite dal Codice della Strada, e il mancato rispetto può comportare multe e responsabilità in caso di incidenti. Attraversare in modo imprudente, ignorare il semaforo rosso o camminare in mezzo alla carreggiata non solo aumenta il rischio di essere investiti, ma può portare anche a sanzioni pecuniarie. Il pedone, infatti, non ha sempre ragione e, in alcuni casi, può essere ritenuto responsabile di incidenti con conseguenze economiche e legali.

Molti attraversamenti sono regolati da semafori specifici per i pedoni, con un’indicazione luminosa raffigurante un omino che cambia colore. Quando la luce rossa è accesa, il pedone deve fermarsi e attendere il verde prima di attraversare. Se il semaforo è giallo e il pedone è già in strada, deve accelerare il passo per liberare la carreggiata, ma se non ha ancora iniziato l’attraversamento, deve fermarsi immediatamente. Alcuni semafori pedonali funzionano su richiesta, con un pulsante che permette di attivare il verde solo quando necessario, soprattutto in strade a scorrimento veloce.

L’articolo del Codice della Strada che disciplina i segnali luminosi stabilisce chiaramente le regole per pedoni e veicoli. Il semaforo rosso impone lo stop totale, mentre il giallo invita a liberare rapidamente l’attraversamento. Anche il verde consente il passaggio, ma solo nella direzione indicata, senza deviazioni improvvise o comportamenti imprevedibili che possano creare pericolo per sé o per gli automobilisti.

Attraversare con il rosso può avere conseguenze gravi, non solo in termini di sicurezza ma anche di responsabilità legale. La giurisprudenza è diventata sempre più severa nell’attribuire ai pedoni colpe per incidenti stradali. In alcuni casi, chi attraversa con il rosso e viene investito può essere considerato responsabile dell’incidente, specialmente se il conducente dell’auto non aveva la possibilità di evitarlo. Esistono sentenze in cui i pedoni sono stati condannati a risarcire i danni agli automobilisti o ai motociclisti coinvolti nello scontro.

Le multe per i pedoni che non rispettano il semaforo

Il Codice della Strada prevede una multa per chi attraversa con il semaforo rosso, che va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 euro. Se il pedone, oltre a ignorare il rosso, crea un pericolo o un ostacolo alla circolazione, la sanzione può aumentare fino a 666 euro, come accade nel caso di chi si trattiene volontariamente al centro della carreggiata. Le multe possono essere contestate immediatamente dagli agenti di Polizia o notificate successivamente. Se pagate entro cinque giorni, è possibile ottenere uno sconto del 30%, riducendo l’importo minimo a 30 euro.

Se il semaforo è spento o lampeggia con luce gialla, si applicano le regole generali di precedenza. In questi casi, i pedoni devono attraversare solo sulle strisce pedonali e con la massima attenzione, evitando di immettersi improvvisamente nella carreggiata. Anche in assenza di un semaforo funzionante, la sicurezza deve restare la priorità, sia per chi attraversa a piedi sia per i conducenti dei veicoli.

Il ruolo della Polizia Stradale

Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sui pedoni indisciplinati. Sono sempre più frequenti le sanzioni per chi attraversa con il rosso o in zone non consentite, soprattutto nelle città con un alto traffico veicolare. Questo serve a tutelare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di rispettare le regole.

Per migliorare la sicurezza stradale, è fondamentale che i pedoni adottino comportamenti responsabili. L’educazione alla circolazione dovrebbe essere promossa sin dall’infanzia, per insegnare l’importanza di rispettare i segnali stradali. Attraversare in modo sicuro non solo protegge chi cammina, ma contribuisce anche a una migliore convivenza tra pedoni, ciclisti e automobilisti, riducendo il rischio di incidenti sulle strade.