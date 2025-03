Pasta Il Gigante, dietro al marchio del supermercato il più noto pastificio nazionale | Il chilo a poco più di 1€

Non sempre la pasta più cara è quella più buona, nei supermercati con prodotti a basso costo si trova una pasta di alta qualità

Per gli italiani, la pasta è molto più di un semplice alimento: è un simbolo della nostra cultura e della convivialità. Dalla classica pasta al pomodoro alle ricette più elaborate per le occasioni speciali, questo piatto è immancabile sulle nostre tavole. Nonostante il suo costo sia generalmente accessibile, negli ultimi anni i rincari hanno spinto molte famiglie a cercare alternative più economiche senza rinunciare alla qualità.

Oltre ai grandi nomi come Barilla, De Cecco e Garofalo, sempre più consumatori si affidano ai marchi dei supermercati, che offrono prodotti di qualità a prezzi più contenuti. Tra questi, Selex è una delle scelte più popolari: distribuita in catene come Famila, A&O e Il Gigante, offre una vasta gamma di prodotti alimentari, inclusa un’ampia selezione di pasta.

Anche se venduta sotto il marchio Selex, la pasta viene prodotta da aziende ben note del settore. Questo meccanismo è comune tra le marche dei supermercati, che spesso si affidano a produttori riconosciuti per garantire la qualità dei loro prodotti. Scoprire chi si cela dietro la pasta Selex è sorprendente e dimostra come sia possibile acquistare un ottimo prodotto a un prezzo vantaggioso.

La linea base della pasta Selex, ovvero la classica pasta secca di grano duro, viene prodotta dal Gruppo Colussi. Questo storico marchio italiano, fondato nel 1911, è noto per la produzione di pasta, biscotti e altri prodotti alimentari di alta qualità. Grazie alla sua esperienza, la pasta Selex garantisce un sapore e una consistenza paragonabili a quelle delle marche più blasonate.

Pasta all’uovo e pasta fresca: i produttori

Selex offre anche una linea di pasta secca all’uovo, che viene prodotta da Granarolo, una delle aziende italiane più importanti nel settore lattiero-caseario, ma attiva anche nella produzione di pasta. Per quanto riguarda la pasta fresca ripiena, invece, la produzione è affidata al pastificio Avesani, situato a Bussolengo, in provincia di Verona, specializzato nella realizzazione di tortellini e ravioli.

Per chi cerca un’opzione biologica, Selex propone la linea Natura Chiama, interamente prodotta da Rummo, uno dei marchi più prestigiosi della pasta italiana. Inoltre, la linea deluxe Sapere di Sapori offre prodotti di fascia alta, tra cui la pasta di Gragnano IGP, realizzata dallo storico pastificio Afeltra, sinonimo di eccellenza e tradizione.

Specialità e gnocchi: attenzione ai dettagli

Oltre alla pasta classica, Selex propone anche specialità fresche. La pasta ripiena della linea Sapere di Sapori è prodotta dal pastificio Soverini, premiato per la qualità dei suoi prodotti, mentre la pasta fresca non ripiena e quella all’uovo sono realizzate da Maffei, un altro nome di riferimento nel settore. Gli gnocchi, invece, provengono dallo gnocchificio Master di Vedelago, noto per la loro morbidezza e qualità.

La pasta Selex dimostra come sia possibile risparmiare senza sacrificare la qualità. Grazie alla collaborazione con aziende di alto livello, offre una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze di tutti i consumatori, dai più attenti al prezzo a chi cerca un’opzione gourmet. Un’ottima alternativa per portare in tavola il gusto autentico della pasta italiana senza spendere una fortuna.