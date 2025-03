Pasta Conad, a produrla il colosso italiano dell’industria dolciaria | Nessuno lo avrebbe mai detto, i suoi biscotti sono buonissimi

Negli scaffali della catena di supermercati Conad si trova una pasta di qualità altissima, in pochi lo sanno

Le marche private label rappresentano una parte significativa del mercato della pasta in Italia. Le principali catene di supermercati affidano la produzione delle loro linee di pasta a noti pastifici italiani, spesso gli stessi che vendono con il proprio marchio. Scopriamo chi produce la pasta per le più importanti insegne della grande distribuzione.

La linea base di Carrefour è prodotta da Ghigi per la pasta secca di semola e da Colussi per la pasta all’uovo, la stessa cghe produce i biscotti. La pasta fresca proviene da Maffei, mentre la ripiena è realizzata dal Raviolificio Lo Scoiattolo. Nella linea Carrefour Selection troviamo la pasta secca prodotta dal Pastificio Labor, mentre Terre d’Italia si affida a Liguori, Arte e Pasta, Brundu e Casa Milo a seconda della denominazione geografica.

Esselunga si distingue per la produzione interna della pasta fresca della linea Esselunga Top. La linea base è affidata a La Molisana e Rummo, mentre la linea bio è realizzata da Granoro. Per la pasta di alta qualità L. De Rosa, il partner esclusivo è il Pastificio Gentile di Gragnano.

La pasta a marchio Coop è prodotta da Zara per la linea base e da Andalini per la pasta all’uovo. Casa Milo fornisce la pasta fresca, mentre gli gnocchi sono di Maffei. La linea bio Viviverde è prodotta da Iris Bio, mentre Fior Fiore si affida a Liguori per la pasta di Gragnano e a Marcozzi per quella all’uovo.

Conad: dai grandi pastifici alle specialità regionali

Conad affida la produzione della sua pasta base a La Molisana, mentre la linea bio Verso Natura Bio è prodotta da Ghigi e Luzi per i formati di farro. La linea Sapori e Dintorni si avvale di Garofalo per la pasta di Gragnano IGP e di produttori locali per specialità come malloreddus e troccoli.

Il gruppo Pam si affida a De Matteis per la pasta secca della linea base e della linea premium I Tesori Pam Panorama. La pasta fresca proviene da Maffei, mentre la ripiena è prodotta da Gastronomia Piccinini e altri piccoli pastifici.

Selex: affidabilità e tradizione

La pasta Selex è prodotta da Colussi per la semola e da Granarolo per la pasta all’uovo. La linea Natura Chiama Bio è interamente realizzata da Rummo. Per la gamma Sapere di Sapori, Selex collabora con Afeltra per la pasta di Gragnano e con Soverini per le specialità ripiene. La pasta Combino di Lidl è prodotta da Fratelli Cellino e Antonio Pallante per la semola, mentre la linea premium Italiamo si affida a Liguori per la pasta di Gragnano IGP.

Le paste fresche e ripiene sono realizzate da De Angelis e Davena. Eurospin affida la produzione della sua pasta Tre Mulini al Pastificio Ferrara per la semola e a Fazion per la pasta all’uovo. La linea premium Le Nostre Stelle è prodotta da Garofalo per la pasta di Gragnano e da Bertagni per la pasta fresca ripiena.