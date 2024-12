Pane in cassetta, al supermercato ce n’è uno che è il migliore in assoluto: è una sottomarca che comprano in pochissimi

Voi lo sapete qual è il migliore pane in cassetta in assoluto? Lo trovate al supermercato e attenzione perché è una sottomarca che prendono in pochissimi.

Il pane in cassetta è una soluzione rapida e gustosa per tutti coloro che non hanno tempo di comprare il pane fresco o che magari si sono trovati senza, all’improvviso. A prescindere da quale possa essere la vostra motivazione, di scelta in commercio ce n’è parecchia in questo frangente.

Questo pane industriale si trova di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutti i prezzi. C’è da dire però, che per quanto possano essere gustosi, come rivelano anche i nutrizionisti, sarebbe sempre meglio optare per il pane fresco che trovate in panetteria, realizzato quand’è possibile, con lievito madre.

Sappiamo benissimo quanto i “cibi ultraprocessati”, possano essere abbastanza calorici, per questo sarebbe meglio prestare molta attenzione a cosa si mette nel carrello. Ad ogni modo, qualunque sia la vostra motivazione per cui vi porta a comprare il pane in cassetta, sappiate che al supermercato, il migliore da acquistare è solo questo. Resterete stupiti perché si tratta di una sottomarca.

Parametri analizzati per la ricerca

Proprio per la vastità di articoli che sono presenti in commercio, da Altroconsumo hanno voluto analizzare i vari prodotti, di marche diverse, presenti nei supermercati, discount e così via. La ricerca è stata poi riportata anche dal sito greenme.it, dove è stato riportato che per decretare il miglior pane in cassetta tra quelli industriali, sono stati presi in considerazione diversi parametri qualitativi.

In primis, i valori nutrizionali, seguiti dalla lista degli ingredienti e degli additivi. In merito a questo punto è stato riferito: “non abbiamo penalizzato la presenza di additivi che definiamo accettabili, ma abbiamo penalizzato la presenza degli altri, dando un maggior peso agli additivi che consideriamo poco raccomandabili o addirittura da evitare”.

Il pane in cassetta migliore in assoluto

Volete sapere qual è il pane in cassetta considerato migliore in assoluto, in base alla ricerca svolta da Altroconsumo? Lo trovate al supermercato e sappiate che è una sottomarca che comprano in pochi, parliamo del “Carrefour pane integrale a fette”, seguito dal “Certossa pan bauletto integrale del Lidl”, “l’Equilibrio pane morbido ai 3 farri dell’Esselunga” e “l’Equilibrio pane morbido proteico dell’Esselunga”.

Ovviamente la classifica procede, ma non stiamo a riportarvi tutte le marche. Se volete leggere tutto l’elenco vi basterà visionare la ricerca completa pubblicata anche da greenme.it, in modo da vedere le varie marche a che posto sono arrivate, in merito alla qualità riscontrata.