“Non mi funziona il citifono” “Non ci interessa”: torni al lavoro e ti licenziano, sta succedendo a moltissimi | A spasso migliaia di lavoratori

Segui Cataniaoggi su Google News
Carolina Falco 25 Settembre 2025 - 07:35

Citofono rotto (cataniaoggi.it-pexels)

Citofono guasto in malattia, cosa rischia il lavoratore: l’importanza della reperibilità domiciliare

Durante il periodo di malattia, la reperibilità del lavoratore nel domicilio indicato è un obbligo di legge imprescindibile. Anche problemi tecnici come un citofono malfunzionante non costituiscono giustificazione valida per l’irreperibilità alla visita fiscale. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9523 del 1993, ha stabilito che l’assenza di adeguate precauzioni è da considerarsi negligenza del dipendente, imponendo la responsabilità di garantire l’accesso al medico fiscale.

La responsabilità del dipendente non si limita alla mera presenza fisica in casa, ma include l’adozione di tutte le misure necessarie affinché il medico possa raggiungerlo senza impedimenti. Ciò implica verificare preventivamente il funzionamento di campanello, citofono e altre forme di comunicazione. La reperibilità rappresenta un onere contrattuale e un obbligo accessorio alla prestazione lavorativa principale, strettamente collegato anche agli adempimenti con l’INPS.

Le sanzioni per l’assenza ingiustificata possono essere severe e scalano in base alla gravità. Nei casi più comuni si verifica la sospensione della retribuzione per i giorni di malattia, mentre in situazioni più gravi il comportamento può essere considerato violazione disciplinare, con possibilità di licenziamento per giusta causa. La sentenza 6618 del 2007 della Cassazione ha chiarito come anche guasti a citofoni o campanelli possano essere interpretati come ostacoli al controllo fiscale, giustificando provvedimenti disciplinari.

Per ridurre il rischio di sanzioni, il lavoratore deve mettere in atto misure preventive efficaci. Controllare il funzionamento di citofono e campanello prima della malattia è fondamentale, così come predisporre soluzioni alternative in caso di guasto. È consigliabile affiggere cartelli visibili sul portone con istruzioni alternative per il contatto e, se possibile, mantenere il portone aperto durante le fasce di reperibilità.

L’importanza della chiarezza e della comunicazione

Il nome del lavoratore deve essere chiaramente indicato sul citofono, altrimenti la visita potrebbe risultare compromessa. Durante le fasce di controllo, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, è essenziale rimanere vigili e facilmente raggiungibili. La mancata reperibilità, anche involontaria, può essere interpretata come inosservanza degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Se l’assenza si verifica nonostante tutte le precauzioni, il lavoratore deve agire tempestivamente, verificando sul portale INPS se il medico ha tentato la visita o lasciato avviso. È fondamentale raccogliere documentazione medica comprovante l’impossibilità di presenza e redigere una comunicazione dettagliata indirizzata a INPS e datore di lavoro, allegando le giustificazioni e richiedendo il riconoscimento dell’assenza come legittima.

Visita fiscale (cataniaoggi.it-pexels)

Casi di assenza giustificata

La normativa prevede eccezioni all’obbligo di reperibilità. Tra queste rientrano le terapie salvavita, le malattie gravi, l’ospedalizzazione e visite mediche improrogabili. Anche impedimenti gravi che rendano impossibile la permanenza al domicilio possono essere riconosciuti. Alcune patologie, catalogate nelle Tabelle A ed E del D.P.R. 834 del 1981, consentono l’esonero dalle visite fiscali senza sanzioni.

Infine, la legge prevede esenzioni permanenti per lavoratori con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, che limita la mobilità e la capacità di rispondere tempestivamente alle visite. In questi casi, la reperibilità può essere ridotta o adattata, tutelando il diritto alla salute senza compromettere il rapporto di lavoro, garantendo equilibrio tra obblighi contrattuali e necessità sanitarie.

Crema antirughe Lidl, le analisi chimiche confermano: costa 13 volte meno delle altre ma la composizione è identica | Cambia solo etichetta

Carolina Falco 23 Settembre 2025 - 21:35

Buoni fruttiferi postali, l’annuncio shock di Poste Italiane: avete perso tutto, bruciati anni di risparmi | Correntisti col veleno negli occhi

Carolina Falco 23 Settembre 2025 - 10:35

Casa, approvato oggi dal Governo il mutuo universale: da ora costerà solo 26.000€ | Paghi meno di un’auto

Carolina Falco 23 Settembre 2025 - 07:35

Pagamento POS, premi due volte questo pulsante al supermercato: risparmi 1000€ in un anno | Lo sanno in pochissimi

Carolina Falco 22 Settembre 2025 - 21:35

Affitti, è UFFICIALE: da ora il proprietario ti deve restituire tutte le mensilità | Imposto il risarcimento forzato, avrai un mare di soldi d’un colpo

Carolina Falco 22 Settembre 2025 - 07:35

Sanità, partono i rimborsi: se lo trovano nelle analisi del sangue ti spetta per legge un fiume di soldi | ASL prese d’assalto

Carolina Falco 21 Settembre 2025 - 21:35

Ultimissime

Mafia e carceri, il procuratore Curcio: “I boss continuano a comandare grazie ai cellulari”

Redazione 25 Settembre 2025 - 08:17

“Non mi funziona il citifono” “Non ci interessa”: torni al lavoro e ti licenziano, sta succedendo a moltissimi | A spasso migliaia di lavoratori

Carolina Falco 25 Settembre 2025 - 07:35
Volo Ryanair -(cataniaoggi.it-euronews)

Ryanair torna a Birgi: dal 2026 nuova base con 23 rotte e investimenti da 200 milioni

Redazione 25 Settembre 2025 - 07:10

Bellini sinfonico e altro: al Sangiorgi il dialogo tra passato e presente

Alfio Musarra 25 Settembre 2025 - 00:21

Rimborso di 500€ per tutte le famiglie: lo Stato ti deve questi soldi per legge | Ecco come ottenerli

Carolina Falco 24 Settembre 2025 - 21:35