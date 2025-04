Lavoro, se il tuo coniuge fa questo mestiere al 90% ti sta tradendo | L’avvocato divorzista lo sa benissimo

Se il tuo partner fa una di queste professioni sei più a rischio di essere tradito, è una regola infallibile

Un video pubblicato dall’avvocatessa divorzista americana Kate Simonds ha acceso un acceso dibattito sui social media, dopo che la professionista ha rivelato le cinque occupazioni che, secondo la sua esperienza, registrano la più alta percentuale di tradimenti. Il video, originariamente postato su Instagram Reels e successivamente ricondiviso, ha ottenuto oltre 300.000 visualizzazioni, scatenando reazioni contrastanti tra gli utenti.

Simonds, che lavora per il Simonds Law Group con sede in Arizona, ha dichiarato che la sua lista si basa su osservazioni aneddotiche raccolte durante la sua carriera nel campo del diritto di famiglia. “Volevamo condividere con voi i mestieri dei traditori più comuni,” ha scritto nella didascalia del video. “Stiamo alzando la temperatura con questo. Siete d’accordo?” ha chiesto, stuzzicando la curiosità dei follower.

Secondo quanto dichiarato dalla legale, le categorie più infedeli sarebbero, nell’ordine, piloti e assistenti di volo, militari, poliziotti, baristi e, al primo posto, pompieri. “I pompieri sono sicuramente quelli che tradiscono di più,” ha affermato con convinzione, alimentando una vera e propria tempesta nei commenti sotto al video.

Molti utenti hanno reagito con rabbia alle affermazioni dell’avvocatessa. “Questo è tossico,” ha scritto qualcuno. “Tutti i pompieri che conosco sono uomini di famiglia veri.” Una donna, identificatasi come vigile del fuoco, ha preso le distanze: “Non sono d’accordo. I miei colleghi sono fedeli.”

Carattere contro carriera: chi tradisce davvero?

Diversi utenti hanno sottolineato come il tradimento non dipenda dalla professione ma dal carattere individuale. “Il carattere, non la carriera,” ha scritto un utente. “Bisogna guardare alla persona.” Qualcuno ha criticato la lista affermando che può creare insicurezze e paranoie inutili all’interno delle coppie, specialmente quelle più fragili.

Tuttavia, non sono mancati i commenti di coloro che si sono detti d’accordo con l’avvocatessa. Alcuni hanno confessato di essere stati traditi proprio da uomini appartenenti alle categorie citate: piloti, militari, poliziotti e pompieri. Molti hanno fatto notare un denominatore comune tra questi mestieri: l’assenza da casa per lunghi periodi.

Il ruolo dell’assenza e della tentazione

“Fondamentalmente, sono uomini che passano la maggior parte della loro vita al lavoro,” ha osservato un utente. “E spesso trascorrono le notti lontani da casa,” ha aggiunto un altro. Questa lontananza, secondo alcuni, creerebbe contesti più favorevoli alla nascita di tentazioni o relazioni extraconiugali.

Il video di Kate Simonds ha sicuramente fatto discutere, toccando un tema sempre attuale e delicato come quello dell’infedeltà coniugale. Se da un lato c’è chi difende l‘integrità di queste categorie professionali, dall’altro ci sono testimonianze che sembrano dare credito all’esperienza dell’avvocatessa. Alla fine, forse, la verità sta nel mezzo: il mestiere può influenzare le occasioni, ma è la scelta individuale a fare la differenza.