Lavatrice, ho scoperto il trucco per produrre facilmente sapone in casa | Prima spendevo minimo 7€ al litro

Sapone per lavatrice - (cataniaoggi.it-pexels)

Per risparmiare sul costo dei detersivi e preservare l’ambiente è possibile realizzare un prodotto casalinga efficace

Molti detersivi presenti in commercio contengono enzimi, sbiancanti ottici, additivi e aromi, spesso etichettati con termini difficili da comprendere. Questi ingredienti, oltre a rappresentare un rischio per la pelle e il sistema ormonale, hanno un impatto negativo sull’ambiente. Inoltre, il loro confezionamento in plastica contribuisce all’inquinamento globale.

Utilizzare un detersivo lavatrice ecologico è importante per salvaguardare l’ambiente, la salute dei propri capi e quella di tutta la famiglia. L’inquinamento idrico sta diventando sempre più problematico anche a causa delle sostanze chimiche che, dagli scarichi delle città, si riversano nelle acque reflue.

Il detersivo liquido lavatrice, insieme alle microplastiche rilasciate dai capi di bassa qualità provenienti dal mercato del fast fashion, alimenta ancora di più questo fenomeno. Di solito viene abbinato all’ammorbidente, che fa parte della stessa categoria e, in più, modifica la consistenza al tatto dei tessuti, rendendoli morbidi da indossare.

Realizzare il proprio detersivo è una scelta ecologica, economica e salutare. Preparandolo da soli, è possibile evitare sostanze chimiche dannose e ridurre l’uso di plastica, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, il detersivo fatto in casa permette di risparmiare notevolmente nel lungo termine, mantenendo i vestiti puliti senza compromessi.

Come produrre detersivo fatto in casa

Per preparare un detersivo liquido fai da te servono pochi ingredienti semplici: 40 g di sapone di Marsiglia naturale, 3 litri d’acqua, 4 cucchiai di bicarbonato di sodio, 4 cucchiai di acido citrico e 5 gocce di olio essenziale (ad esempio lavanda, limone o gelsomino). Inoltre, sono necessari una vasca grande, una pentola, una frusta, una grattugia e dei contenitori vuoti per conservare il detersivo.

Per iniziare, il sapone di Marsiglia va grattugiato finemente e mescolato con il bicarbonato. Si aggiunge un litro di acqua bollente e si mescola energicamente fino a sciogliere il sapone. Dopo aver lasciato raffreddare per circa un’ora, si aggiunge un secondo litro d’acqua bollente, mescolando nuovamente. Dopo un ulteriore raffreddamento, si aggiunge l’ultimo litro d’acqua, continuando a mescolare per ottenere una consistenza omogenea.

Come si conserva e come si usa il detersivo fatto in casa

Una volta raffreddato, al composto vanno aggiunti lentamente l’acido citrico e qualche goccia di olio essenziale per una profumazione naturale. Il detersivo va quindi versato nei contenitori scelti e lasciato riposare brevemente. Prima dell’uso, è consigliabile agitare il contenitore per rompere eventuali grumi formati durante il raffreddamento.

Il detersivo fatto in casa è efficace e delicato sui tessuti. Ne bastano uno o due tappi per ogni ciclo di lavaggio, a seconda dello sporco presente sui capi. Questa soluzione è non solo ecologica e priva di sostanze chimiche aggressive, ma anche una scelta consapevole per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale senza rinunciare alla pulizia e alla cura dei vestiti.