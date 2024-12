Influenza, evita i malanni di stagione con questi alimenti: le loro proprietà sono miracolose | Mettile subito nella dieta

Come contrastare l'influenza (Fonte: Foto di Andrea Piacquadio per pexels) - www.cataniaoggi.it

Ecco come evitare l’influenza e i mali di stagione, grazie a questi alimenti, le cui proprietà miracolose vi aiuteranno a stare meglio. Da inserire immediatamente nella dieta giornaliera.

Quando siamo in inverno vorremmo il caldo dell’estate e quando siamo nel pieno del caldo di agosto, vorremmo tanto la neve e il freddo del periodo natalizio. Dire che non siamo mai contenti è praticamente un eufemismo.

Eppure, nonostante le lamentele, la stagione del freddo arriva come tutti gli anni e con essa, arrivano anche i vari malanni di stagione: influenza, raffreddore e così via. Le regole per cercare di non essere contagiati sono sempre le solite, eppure la prevenzione inizierebbe anche a tavola.

Infatti, come rivelano gli esperti, per evitare di ammalarsi con frequenza, le proprietà di questi alimenti sono miracolose per aumentare le difese immunitarie. Mettetele subito nella vostra dieta giornaliera.

Le precauzioni per cercare di non ammalarsi

Lo sappiamo, quando sentite parole come “igienizzante per le mani”, “distanziamento” e “posti affollati”, nella vostra memoria sopraggiungono tristi e spiacevoli ricordi. Eppure, a prescindere dal covid e dalla pandemia, le regole che ci hanno ampiamente insegnato in quel periodo, sono utilissime e attuali anche per i classici mali di stagione. Quindi, cercate di lavarvi spesso le mani e se siete lontani da casa usate l’igienizzante, starnutite con la solita tecnica del gomito e se tossite copritevi la bocca con il fazzoletto.

Inoltre, cercate di evitare i luoghi tanto affollati e in alcuni contesti, la mascherina potrebbe essere ancora una vostra alleata. Infine, i soggetti fragili, gli anziani e i bambini, dovrebbero pensare al vaccino antinfluenzale, per cercare di tutelarsi il più possibile.

Gli alimenti per proteggersi dall’influenza

Come rivelano sul sito di fondazioneveronesi.it, la prevenzione all’influenza e ai mali di stagione, inizia anche a tavola, in quanto alcuni alimenti sono fondamentali, per cercare di proteggersi e aumentare le difese immunitarie. A tavola non dovrebbero mai mancare le verdure (cavolfiori, cavoli, sedano, radicchio, zucca, ecc.), aglio e cipolla, le spezie (curry, paprica, peperoncino, ecc.), la frutta (arancia, kiwi, mele, ecc.), condimenti, cereali, legumi secchi e semi oleosi.

E ancora: pesci, crostacei e molluschi, carne, grassi crudi e soprattutto una costante idratazione. Sul sito in questione vengono descritti in maniera approfondita tutti gli alimenti che vi abbiamo riportati, indicandovi esattamente quali sono quelli di introdurre nella vostra dieta giornaliera e perché. Resterete stupiti nell’apprendere quanti alimenti posseggono le medesime vitamine che alcuni si ostinano a comprare in capsule, spendendo anche parecchi soldi.