Giornata magica al lavoro, a dicembre guadagni anche se stai a casa: finalmenet una bella notizia per le famiglie

A dicembre guadagni anche se stai a casa, lo sapevi? Ecco la giornata magica che probabilmente non avevi mai preso in considerazione.

Dicembre è sicuramente il mese per eccellenza delle festività. Come tale, offre numerosi giorni di riposo per i lavoratori che, dopo mesi di fatica, possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. Non tutti però sono a conoscenza di un dettaglio fondamentale: è possibile guadagnare anche stando a casa.

Ma ecco perché e come questo giorno in particolar modo può essere trattato all’interno delle busta paga dei lavoratori italiani.

Tra i giorni più importanti del mese di dicembre troviamo sicuramente l’8, l’Immacolata Concezione che quest’anno cade proprio di domenica. Come ben sappiamo, le festività a seconda di come cadono possono essere godute o non godute. Se dovessero capitare in un giorno feriale in cui il lavoratore sarebbe comunque a riposo, allora si parla di una festività non goduta. Invece, se la festività cade durante la settimana allora il lavoratore avrà diritto a godersela.

Ma cosa accade a coloro che lavoreranno comunque il giorno dell’Immacolata Concezione? Scopriamolo subito assieme.

Quanto può impattare l’8 dicembre in busta paga

Come accennato precedentemente, quest’anno l’8 dicembre cadrà di domenica, un giorno festivo per la maggior parte di persone. In questo caso si può dunque parlare di una festività non goduta e tutti i dipendenti che non lavorano quel giorno riceveranno la retribuzione per il giorno festivo senza alcun tipo di modifica. L’Immacolata Concezione, essendo caduta di domenica, prevederà che il lavoratore avrà diritto ad una giornata di retribuzione aggiuntiva per compensare l’assenza di questo giorno di riposo.

Ma come viene calcolata la retribuzione per una festività goduta come quella dell’8 dicembre dell’anno scorso? Scopriamolo subito assieme.

Quanto guadagni rimanendo a casa con la tua famiglia

Rimanendo a casa con la tua famiglia durante le festività, la retribuzione che potrai godere viene calcolata in base a 1/26 della retribuzione mensile, ossia una giornata aggiuntiva. Per avere un esempio concreto: se un lavoratore avesse una retribuzione di 2.000€, il calcolo sarebbe 2.000/26= 72.92€. Questo vorrebbe dire che la retribuzione totale per il mese di dicembre (con festività goduta) sarebbe di 2.072,92€. Nel caso in cui il soggetto dovesse lavorare nonostante la festività, allora avrà diritto ad una retribuzione normale con aggiunta di una maggiorazione per lavoro festivo.

Insomma, a dicembre non temere: potrai guadagnare anche rimanendo comodamente a casa tua! Tutte le famiglie italiane impazziranno di gioia per questo.