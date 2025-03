Fiat, il modello più amato lo vendono solo all’estero: lì lo acquisti per due spicci ed è il più venduto da 4 anni

Se la vuoi comprare e la cerchi in Italia, non la trovi anche se è un’auto Fiat, la comprano in un Paese lontanissimo

Anche chi non è appassionato di auto sa che da anni la Fiat Panda domina le classifiche di vendita in Italia. Meno noto, invece, è il fatto che nel 2017 la Fiat 500 sia stata l’auto “Made in Italy” più venduta in Europa, superando di poco la stessa Panda. Ma qual è stata l’auto italiana più acquistata all’estero nello stesso anno? Per rispondere a questa domanda, abbiamo analizzato con attenzione i dati dei principali mercati internazionali, scoprendo risultati interessanti. La Fiat 500 si conferma regina delle esportazioni con 153.255 unità vendute, mentre all’estremo opposto troviamo la Lancia Ypsilon, ormai presente quasi esclusivamente sul mercato italiano.

Sebbene Fiat non abbia la stessa diffusione globale di marchi come Toyota o Volkswagen, esistono due mercati in cui è un vero protagonista: il Brasile e la Turchia. In Brasile, la casa automobilistica italiana ha avviato la produzione nel 1976 con lo stabilimento di Betim, a cui si è aggiunto nel 2018 quello di Goiana. Qui Fiat ha dato l’addio alla mitica Uno con una serie speciale, la “Ciao”, prodotta in soli 250 esemplari. In Turchia, invece, Tofas – joint venture tra il gruppo Koç Holding e Fiat Auto – costruisce modelli su licenza dal 1971, consolidando la presenza del marchio nel Paese.

Un modello che ha giocato un ruolo cruciale per Fiat in Brasile è la Argo, nata per sostituire la seconda generazione della Palio e la Punto brasiliana. Lanciata con l’obiettivo di riportare Fiat al vertice del mercato, ha raggiunto 330.000 unità vendute in cinque anni e, nel 2023, ha sfiorato le 85.000 vendite, posizionandosi tra i modelli più richiesti. Argo offre una qualità costruttiva superiore rispetto ad altre auto della stessa categoria in America Latina. Tra le versioni più apprezzate c’è la Trekking, con assetto rialzato, protezioni in plastica e dettagli estetici distintivi.

Un altro pilastro del marchio Fiat in Brasile è il pick-up Strada, che nel primo quadrimestre del 2022 è stato il modello più venduto nel Paese. Gli interni sono stati aggiornati con un sistema infotainment dotato di schermo touch da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e una retrocamera per migliorare la manovrabilità. La crescente popolarità del Fiat Strada ha suscitato curiosità su un possibile debutto nel mercato europeo. Se dovesse arrivare in Europa, potrebbe diventare un’alternativa valida ai pick-up di dimensioni maggiori, offrendo una soluzione più agile e accessibile.

Fiat Strada domina il mercato brasiliano

Per il quarto anno consecutivo, la Fiat Strada si conferma l’auto più venduta in Brasile. Nel 2024, il popolare pick-up della casa italiana ha totalizzato 144.690 unità vendute, conquistando una quota di mercato del 5,8%. Questo successo ha contribuito in modo significativo ai risultati complessivi di Fiat, che ha registrato 521.289 immatricolazioni nel Paese sudamericano.

La Fiat Strada è apprezzata per la sua versatilità, grazie a una capacità di carico di 725 kg e alla possibilità di scegliere tra cabina singola o doppia. Viene proposta in sette varianti, che vanno dall’essenziale Endurance fino al più equipaggiato Ultra Turbo AT, con numerosi accessori Mopar per la personalizzazione.

Motorizzazioni adatte al mercato brasiliano

Il pick-up è disponibile con due motori, entrambi in grado di funzionare sia a benzina che ad alcol, in linea con le esigenze del mercato brasiliano. L’offerta comprende il 1.3 Firefly da 107 CV e il più potente 1.3 Turbo da 130 CV, garantendo un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza per diversi tipi di utilizzo, dal lavoro quotidiano al tempo libero.

Fiat e il modello Strada hanno rafforzato la loro leadership nel mercato brasiliano, con Stellantis che ha sottolineato il continuo dominio del brand nel segmento. Il 2024 conferma il trend positivo, con il pick-up che si conferma ancora una volta il veicolo più apprezzato dai brasiliani, consolidando il ruolo centrale di Fiat nel panorama automobilistico del Paese.