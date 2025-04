Febbre, addio termometro: ritirati da tutte le farmacie | Ministero della salute: da ora per misurarla dovrete scaricare quest’app

Esiste un’app per ogni esigenza, anche quando sei a letto con l’influenza basterà un cellulare per misurare la temperatura

Gli smartphone sono ormai strumenti essenziali per la gestione della quotidianità, capaci di svolgere una molteplicità di funzioni grazie ad applicazioni sempre più evolute. Tra le novità più interessanti nel panorama della tecnologia mobile spicca senza dubbio l’app Termometro, sviluppata da Google e in arrivo anche in Europa. Questa applicazione, conosciuta come Pixel Thermometer, promette di rivoluzionare il modo in cui monitoriamo la temperatura corporea, trasformando il telefono in un vero e proprio dispositivo medico portatile.

La funzione principale dell’app è quella di rilevare la temperatura corporea in modo semplice e immediato, utilizzando esclusivamente il proprio smartphone. Il funzionamento è stato reso il più intuitivo possibile, grazie a una procedura guidata che coinvolge anche un assistente vocale. L’utente deve semplicemente posizionare il dispositivo vicino alle tempie, seguendo le indicazioni sullo schermo, per avviare la misurazione.

Una delle caratteristiche più rilevanti dell’app Termometro è l’integrazione diretta con Fitbit, la piattaforma di monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Questa connessione permette di registrare e tenere traccia della temperatura corporea all’interno del proprio profilo salute. I dati raccolti vengono sincronizzati con Fitbit, permettendo così un’analisi più ampia e coerente dello stato di benessere personale nel tempo.

Ogni misurazione effettuata con l’app viene conservata per un periodo limitato di sette giorni, dopodiché viene automaticamente eliminata per garantire la protezione della privacy dell’utente. Tuttavia, i dati possono essere esportati o condivisi attraverso altre piattaforme compatibili, sempre nel rispetto della sicurezza dei dati personali. In questo modo si garantisce un equilibrio tra utilità e riservatezza.

Anche oggetti e superfici nel mirino dell’app

Oltre alla temperatura corporea, l’app Termometro consente di misurare anche la temperatura di oggetti e superfici. Questa funzionalità apre a molteplici usi pratici nella vita quotidiana, come ad esempio verificare se un liquido è troppo caldo o se una superficie ha raggiunto una temperatura sicura. Naturalmente, è sempre necessario evitare di esporre il dispositivo a fonti di calore estremo che potrebbero danneggiarlo.

Dopo il lancio iniziale negli Stati Uniti, l’app è pronta ad approdare anche in Europa. I primi Paesi a riceverla saranno l’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, il Belgio, la Svizzera, il Regno Unito, l’Austria e la Polonia. Google ha già iniziato ad ampliare il supporto linguistico, includendo anche l’italiano tra le lingue disponibili, insieme al francese, al tedesco e allo spagnolo, per garantire una migliore accessibilità agli utenti europei.

Solo per i modelli Pixel più recenti

Al momento, l’app Termometro sarà compatibile esclusivamente con alcuni modelli di smartphone Pixel. In particolare, potranno beneficiarne i possessori di Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL. Non ci sono indicazioni certe sull’espansione della compatibilità ad altri dispositivi, ma non è da escludere che, in futuro, Google possa estendere l’uso dell’app anche ad altri modelli.

L’arrivo dell’app Termometro rappresenta un passo importante verso una sempre maggiore integrazione tra tecnologia e benessere personale. Con uno strumento così innovativo sempre a portata di mano, gli utenti potranno monitorare il proprio stato di salute in modo rapido e affidabile, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Un’ulteriore dimostrazione di come gli smartphone stiano diventando, giorno dopo giorno, alleati indispensabili per la nostra salute e il nostro stile di vita.