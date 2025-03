Disastro Volkswagen, produzione a picco: ora si dedicano alle salsicce | Il piano B fa il record di profitti

Non solo auto, la casa automobilistica tedesca amplia il proprio mercato e si dedica alla produzione di wurstel

Volkswagen è conosciuta in tutto il mondo come una delle più grandi case automobilistiche, ma uno dei suoi prodotti più amati non ha nulla a che fare con le auto. Si tratta dei Volkswagen currywurst, una particolare varietà di wurstel aromatizzata al curry che l’azienda produce da oltre cinquant’anni. Nonostante il difficile periodo economico, nel 2024 la casa automobilistica ha registrato un record di vendite per questo prodotto alimentare, con 8,5 milioni di unità vendute in un solo anno. Questo risultato evidenzia quanto il currywurst sia radicato nella cultura aziendale e nell’identità del marchio tedesco.

L’azienda iniziò a produrre il cibo per i propri dipendenti sin dalla sua fondazione nel 1938. Questo perché lo stabilimento di Wolfsburg, il più grande della Volkswagen in Germania, era inizialmente molto isolato e privo di servizi ristorativi nelle vicinanze. La soluzione fu quella di creare un reparto alimentare interno per garantire pasti ai lavoratori. Nel 1973 nacque il currywurst Volkswagen, che in breve tempo divenne una presenza fissa nelle mense aziendali e successivamente nei supermercati e negli stadi della regione.

I wurstel Volkswagen vengono prodotti all’interno di una macelleria situata nello stabilimento di Wolfsburg. Ogni giorno, il settore alimentare dell’azienda fornisce cibo a migliaia di dipendenti nelle sei fabbriche tedesche, mantenendo viva una tradizione che va oltre la semplice produzione di automobili. Nel tempo, la distribuzione del currywurst si è estesa anche ai supermercati locali e ai punti ristoro di alcune strutture sportive, consolidandone la fama al di fuori del contesto aziendale.

I currywurst sono diventati un simbolo tanto importante per l’azienda da essere considerati un prodotto Volkswagen a tutti gli effetti, al pari della carrozzeria e delle componenti meccaniche delle sue auto. Per questo motivo, hanno persino un numero identificativo ufficiale: 199 398 500 A. La loro popolarità tra i dipendenti e i consumatori è tale che quando nel 2021 Volkswagen tentò di eliminarli per promuovere opzioni più salutari e vegetariane, si scatenò un’ondata di proteste. Anche l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder intervenne nel dibattito, definendo il currywurst «la barretta energetica dell’operaio esperto».

Ingredienti segreti e ricetta misteriosa

I currywurst hanno origine a Berlino nel secondo dopoguerra e sono oggi uno dei piatti più amati in Germania. La ricetta precisa di quelli prodotti da Volkswagen è segreta, ma si sa che contengono carne di maiale, curry, paprika e altre spezie. Vengono solitamente serviti con una salsa a base di pomodoro e aceto, simile al ketchup, che Volkswagen stessa distribuisce con un marchio dedicato. Nel 2010, l’azienda ha introdotto anche una versione vegana a base di frumento, per rispondere alla crescente domanda di alternative vegetali.

Nonostante il record di vendite dei currywurst nel 2024, Volkswagen continua ad affrontare una fase di crisi economica. I rendiconti finanziari pubblicati recentemente mostrano che i profitti netti dell’azienda sono calati del 30% rispetto all’anno precedente. La principale causa di questa flessione è legata agli alti investimenti per la transizione dalle auto a benzina e diesel a quelle elettriche, oltre a una riduzione delle vendite globali.

La concorrenza cinese e le difficoltà nel mercato elettrico

Uno dei problemi principali per Volkswagen è rappresentato dal mercato cinese, dove la concorrenza delle auto elettriche a basso costo prodotte dalle case automobilistiche locali sta mettendo in difficoltà le vendite del colosso tedesco. La Cina, uno dei mercati chiave per Volkswagen, sta subendo una trasformazione rapida nel settore automobilistico, con una crescente domanda di veicoli elettrici più economici. Questo sta costringendo l’azienda a investire massicciamente per restare competitiva.

Il successo dei currywurst dimostra come Volkswagen non sia solo un produttore di automobili, ma anche un’azienda con una forte identità culturale e storica. Se da un lato la crisi nel settore auto elettriche sta creando difficoltà economiche, dall’altro la continua popolarità del suo prodotto alimentare più famoso evidenzia il legame tra l’azienda e i suoi dipendenti. Il futuro di Volkswagen sarà probabilmente caratterizzato da una trasformazione verso nuove tecnologie, ma il currywurst resterà un’icona del marchio, simbolo di una tradizione che resiste al tempo.