Casa, “le manca il RAEE, ha perso il diritto al bonus”: in migliaia acquistano senza questo foglio | Perdono 200€ subito

Se non hai questo documento sei fregato, ti toccherà sborsare un sacco di soldi per smaltire i tuoi rifiuti

Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente è possibile anche attraverso gesti semplici, come il corretto smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici arrivati a fine ciclo. Euronics offre un servizio gratuito di ritiro RAEE “uno contro uno”, in linea con la normativa vigente, che consente ai clienti di liberarsi dei vecchi dispositivi in modo sicuro e responsabile.

Quando acquisti un nuovo elettrodomestico online sul sito Euronics, hai la possibilità di richiedere contestualmente il ritiro gratuito dell’apparecchio usato equivalente. Questo significa che, al momento della consegna del nuovo prodotto, il corriere può ritirare quello vecchio direttamente presso la tua abitazione, a condizione che sia già pronto per essere trasportato. Per attivare il servizio è fondamentale selezionare l’opzione “ritiro usato” all’interno della scheda tecnica del prodotto acquistato.

Se l’articolo da consegnare è un grande elettrodomestico come una lavatrice, un frigorifero o una lavastoviglie, oppure una televisione con schermo superiore ai 43 pollici, il ritiro del RAEE avviene contestualmente alla consegna del nuovo dispositivo. Questo rende l’operazione ancora più comoda e veloce, garantendo un servizio efficiente e senza attese.

Per gli altri tipi di apparecchi elettrici ed elettronici, Euronics si impegna a effettuare il ritiro a partire dal decimo giorno e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla consegna. In questo caso, dopo che il nuovo prodotto è stato recapitato, il corriere contatterà il cliente telefonicamente per concordare una data e una fascia oraria comoda per organizzare il ritiro del dispositivo da smaltire.

Preparazione del prodotto al ritiro

Affinché il ritiro possa avvenire senza problemi, è importante che il cliente prepari l’apparecchio in modo adeguato. Ad esempio, un frigorifero deve essere svuotato, scollegato dalla corrente e, se incassato, estratto dal mobile. Qualsiasi prodotto che non sia pronto o in condizioni non idonee potrà essere rifiutato dal corriere, che ha anche la responsabilità di compilare la documentazione necessaria con i dati del cliente.

Ci sono alcune circostanze in cui il ritiro gratuito può essere negato. È il caso di apparecchi contaminati o pericolosi per la salute del personale, dispositivi che non contengono più i loro componenti essenziali o che presentano rifiuti diversi dai RAEE. Inoltre, tranne che per i grandi elettrodomestici, il servizio di ritiro al piano è garantito solo per prodotti che non superano i 15 kg.

Alternative per lo smaltimento dei piccoli dispositivi

Oltre al ritiro a domicilio, Euronics promuove anche altre soluzioni per lo smaltimento corretto dei RAEE. I piccoli apparecchi possono essere conferiti presso le isole ecologiche comunali oppure restituiti gratuitamente ai rivenditori con superfici superiori a 400 metri quadrati, anche senza effettuare un nuovo acquisto.

Consegnare i vecchi dispositivi elettronici a Euronics non è solo una comodità per il cliente, ma anche un atto di responsabilità ambientale. Il corretto smaltimento dei RAEE permette di recuperare materiali preziosi e ridurre l’inquinamento. Scegliendo questo servizio, contribuisci attivamente a un mondo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.