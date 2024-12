Canone medico dal 2025 per ogni visita: 36€ fissi prima di entrare | Paga o puoi dire le preghiere

Dal 2025 le cose cambieranno. Ecco il canone medico per ogni visita di ben 36€. Gli italiani sono già in rivolta per la notizia.

In Italia per fortuna abbiamo la possibilità di avere un medico di famiglia gratuitamente. La sanità non ha mai avuto un costo; questo fino ad oggi! Ebbene sì, dal 2025 le cose cambieranno e non in positivo.

Si sta già sentendo parlare di un canone medico di 36€ e, inutile dirlo, la cosa non ha entusiasmato le persone.

Per fortuna, il servizio sanitario italiano è accessibile a tutti quanti, anche alle persone con maggiori difficoltà economiche. Le visite e gli esami possono avere un costo nel caso in cui si decida di andare in delle cliniche private (in cui le tempistiche sono sicuramente minori). Non tutti sono a conoscenza del fatto che anche i vaccini possono avere un prezzo. Ad esempio, se anche tu eri intenzionato a farti il vaccino antinfluenzale 2024/2025, forse c’è un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza.

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere sulla campagna per il vaccino antinfluenzale.

Cos’è il canone medico in Italia

Tra i virus influenzali maggiormente temuti troviamo sicuramente quello australiano: una forma particolarmente aggressiva che ha sintomi come febbre alta, dolori muscolari e problemi respiratori. In Italia, la campagna vaccinale è cominciata già dal 1° di ottobre, con molteplici varianti adatte a bambini, adulti e anziani. Proprio come ogni anno la richiesta è sicuramente molto alta. Non tutte le persone sono però a conoscenza di un dettaglio fondamentale: questo vaccino è gratuito solamente per i soggetti fragili e identificati dalle stesse Regioni. Tutte le altre persone dovranno infatti pagare anticipatamente il vaccino, che può avere un prezzo tra i 16 e i 36€ (in una clinica privata può addirittura arrivare a 50€).

Ma per chi è effettivamente consigliato il vaccino antinfluenzale? Scopriamolo subito insieme.

Le persone che dovrebbero farsi il vaccino

Ovviamente chiunque può essere libero di farsi questo vaccino, tuttavia è fortemente consigliato ad alcune categorie di persone: i soggetti ad alto rischio di complicanze (come ad esempio gli anziani, i diabetici o le persone con malattie respiratorie), le donne in gravidanza o nel periodo post-partum, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e gli adulti sopra i 60 anni. Anche i medici, le forze dell’ordine, il personale sanitario e i soggetti a stretto contatto con gli animali dovrebbero sempre farsi il vaccino antinfluenzale.

Insomma, in Italia esiste questo canone medico ‘obbligatorio’. Se non sei disposto a pagare questa somma di denaro puoi pregare!