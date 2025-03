ATTENZIONE Cortocircuito al casello, questo metodo di pagamento è illegale ma molti lo accettano | Se ti vede una volante ti mangia la patente

E’ nato un nuovo metodo di pagamento per il casello, superi tutti e passi senza installare nulla in auto

TargaGo è il nuovo sistema sperimentale lanciato sulla tangenziale di Napoli che consente di pagare il pedaggio tramite un’app senza la necessità di installare dispositivi in auto. Questo innovativo servizio permette di semplificare il passaggio ai caselli, eliminando la necessità di sottoscrivere un abbonamento con canone mensile, come avviene per i tradizionali servizi di telepedaggio.

L’applicazione TargaGo è stata sviluppata da Autostrade per l’Italia in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e con l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La fase sperimentale attualmente in corso servirà a testare l’efficacia del servizio e a valutare eventuali sviluppi futuri.

Uno dei principali vantaggi di TargaGo è che non richiede l’installazione di alcun dispositivo a bordo del veicolo. Il sistema si basa esclusivamente sul riconoscimento della targa al passaggio nelle corsie “gialle” dei caselli, dedicate ai servizi di telepedaggio. Il tutto avviene in modo automatico, senza interruzioni e senza necessità di fermarsi.

Per utilizzare TargaGo, gli utenti devono scaricare l’app o registrarsi sul sito Targago.it. Una volta completata la registrazione, è possibile associare fino a due targhe e caricare il borsellino digitale, che sarà utilizzato per il pagamento dei pedaggi. Il saldo può essere ricaricato con carte di credito, debito o prepagate, garantendo un sistema di pagamento flessibile e immediato.

Notifiche in tempo reale per ogni transazione

Ogni volta che un veicolo registrato transita in una corsia gialla, il sistema riconosce la targa e addebita automaticamente l’importo del pedaggio. L’utente riceverà una notifica sull’app che conferma l’avvenuto pagamento, offrendo così un controllo immediato e trasparente sulle spese di pedaggio.

Attualmente, il servizio è disponibile solo per veicoli con targa italiana di classe 2, che comprende auto, furgoni e minibus. Sono invece esclusi dalla sperimentazione i motoveicoli e i mezzi pesanti. Questo limite potrebbe essere rivisto in futuro in base ai risultati dei test e alle esigenze degli utenti.

Prossime evoluzioni del servizio

Nei prossimi mesi, TargaGo prevede l’introduzione di una nuova modalità di pagamento che permetterà di associare direttamente una carta di credito, eliminando la necessità di ricaricare il borsellino digitale. Questo aggiornamento renderà ancora più semplice e immediato il pagamento del pedaggio.

Se la fase sperimentale darà esiti positivi, il sistema TargaGo potrebbe essere esteso ad altri gestori di servizi di pagamento elettronico, ampliando così la sua diffusione a livello nazionale. L’obiettivo è rendere il pagamento del pedaggio sempre più veloce, sicuro ed efficiente, migliorando l’esperienza degli automobilisti su tutta la rete autostradale.