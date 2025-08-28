Wave Summer Music, triplo appuntamento in Sicilia: Brignano a Taormina, Guè e Tony Effe a Catania, Luchè a Castellammare

Domani, 29 agosto, la Sicilia sarà protagonista con tre eventi di primo piano del Wave Summer Music, tra musica e spettacolo dal vivo. Alla Villa Bellini di Catania sono attesi Guè e Tony Effe, al Teatro Antico di Taormina Enrico Brignano porterà il suo nuovo show, mentre a Castellammare del Golfo sarà la volta del concerto di Luchè. A Catania, il doppio live di Guè e Tony Effe si inserisce nel cartellone del Catania Summer Fest, promosso dal Comune. Guè, tra i pionieri assoluti del rap italiano con le Sacre Scuole prima e i Club Dogo poi, ha saputo definire uno stile che ha segnato un’epoca, collezionando da solista oltre cento certificazioni platino. Tony Effe, tra i protagonisti della nuova generazione urban, porterà sul palco i successi di ICON e Sesso e samba, lavori che lo hanno consacrato tra i nomi di punta della scena.

A Taormina, invece, Enrico Brignano salirà sul palcoscenico del Teatro Antico con Bello di Mamma!, spettacolo che la Fondazione Taormina Arte Sicilia propone all’interno del Festival Taormina Arte – edizione 2025, con la direzione artistica di Gianna Fratta e la produzione di Giuseppe Rapisarda Management. Un viaggio tra comicità e riflessione, che Brignano proseguirà il 30 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, accompagnando il pubblico a riscoprire, con ironia e leggerezza, il significato dell’espressione “bello di mamma”.

Grande attesa anche a Castellammare del Golfo per il live di Luchè, in programma al Porto Nuovo e organizzato da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo con Giuseppe Rapisarda Management e la collaborazione del Comune. L’artista proporrà i brani più rappresentativi della sua carriera insieme alle ultime novità discografiche: tra queste, Anno Fantastico, realizzato con Shiva e Tony Boy, entrato direttamente nella Top 10 FIMI.