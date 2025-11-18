Premio internazionale di giornalismo “Maria Grazia Cutuli”

Sabato a Santa Venerina la XXI edizione: premi a Scahill, Gianniti e Santangelo

SANTA VENERINA, 18 novembre 2025 – A ventiquattro anni dalla tragica uccisione in Afghanistan, la comunità di Santa Venerina rinnova il ricordo di Maria Grazia Cutuli con la ventunesima edizione del premio internazionale a lei dedicato. L’iniziativa è promossa dal Comune con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

I riconoscimenti 2025 saranno attribuiti a:

Jeremy Scahill – Premio Stampa Estera. Giornalista investigativo, autore e documentarista, cofondatore di DropSite News e The Intercept.

– Premio Stampa Estera. Giornalista investigativo, autore e documentarista, cofondatore di DropSite News e The Intercept. Maria Gianniti – Premio Stampa Nazionale. Corrispondente Rai da Gerusalemme, voce storica dell’informazione internazionale.

– Premio Stampa Nazionale. Corrispondente Rai da Gerusalemme, voce storica dell’informazione internazionale. Luisa Santangelo – Giornalista siciliana emergente. Redattrice de La Sicilia, specializzata in inchieste su ambiente e pubblica amministrazione.

«Ricordare Maria Grazia Cutuli è per noi un gesto irrinunciabile –- afferma il sindaco Santo Raciti. Il premio celebra il suo sacrificio e riconosce il valore di giornalisti che raccontano storie complesse con coraggio e professionalità».

La cerimonia si svolgerà sabato 22 novembre alle ore 18 al Cineteatro Eliseo di Santa Venerina (via Vittorio Emanuele n. 273). A condurre la serata sarà Daiana Paoli, caporedattore del Tg1. Il coordinamento è affidato a Francesco Faranda, già segretario di redazione del Corriere della Sera.

Prima dell’evento è prevista una visita alla tomba di Maria Grazia Cutuli nel cimitero della frazione Dagala del Re.