Premio internazionale di giornalismo “Maria Grazia Cutuli”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 18 Novembre 2025 - 09:57

Sabato a Santa Venerina la XXI edizione: premi a Scahill, Gianniti e Santangelo

SANTA VENERINA, 18 novembre 2025 – A ventiquattro anni dalla tragica uccisione in Afghanistan, la comunità di Santa Venerina rinnova il ricordo di Maria Grazia Cutuli con la ventunesima edizione del premio internazionale a lei dedicato. L’iniziativa è promossa dal Comune con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

I riconoscimenti 2025 saranno attribuiti a:

  • Jeremy Scahill – Premio Stampa Estera. Giornalista investigativo, autore e documentarista, cofondatore di DropSite News e The Intercept.
  • Maria Gianniti – Premio Stampa Nazionale. Corrispondente Rai da Gerusalemme, voce storica dell’informazione internazionale.
  • Luisa Santangelo – Giornalista siciliana emergente. Redattrice de La Sicilia, specializzata in inchieste su ambiente e pubblica amministrazione.

«Ricordare Maria Grazia Cutuli è per noi un gesto irrinunciabile –- afferma il sindaco Santo Raciti. Il premio celebra il suo sacrificio e riconosce il valore di giornalisti che raccontano storie complesse con coraggio e professionalità».

La cerimonia si svolgerà sabato 22 novembre alle ore 18 al Cineteatro Eliseo di Santa Venerina (via Vittorio Emanuele n. 273). A condurre la serata sarà Daiana Paoli, caporedattore del Tg1. Il coordinamento è affidato a Francesco Faranda, già segretario di redazione del Corriere della Sera.

Prima dell’evento è prevista una visita alla tomba di Maria Grazia Cutuli nel cimitero della frazione Dagala del Re.

Acireale, finta truffa dello specchietto: identificato e denunciato 25enne di Adrano

Redazione 17 Novembre 2025 - 15:33

Cna Catania lancia la sezione Cinema e Audiovisivo al Catania Film Fest

Redazione 17 Novembre 2025 - 14:06

Giornata nazionale contro gli abusi: formazione, ascolto e prevenzione nella Diocesi di Acireale

Redazione 17 Novembre 2025 - 13:46

Gianni Fiorellino a Catania: due date sold out e dedica a Pippo Baudo

Redazione 17 Novembre 2025 - 08:22

Motta Sant’Anastasia, denunciato 18enne con cocaina: sequestrate tre dosi

Redazione 16 Novembre 2025 - 09:39

Randazzo, tragedia sulla SS120: ciclista morto nello scontro con un furgone –>

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:03

Ultimissime

Premio internazionale di giornalismo “Maria Grazia Cutuli”

Redazione 18 Novembre 2025 - 09:57

Inchiesta sanità, Romano chiede l’acquisizione delle chat

Redazione 18 Novembre 2025 - 08:05

Sicilia, nuova commissione per i direttori sanitari

Redazione 17 Novembre 2025 - 21:41

Incidente in via Vincenzo Giuffrida a Catania: tre auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt

Redazione 17 Novembre 2025 - 21:28

Sicilia, aumentano le giornate dei forestali: in Finanziaria 41 milioni per boschi e antincendio

Redazione 17 Novembre 2025 - 20:32