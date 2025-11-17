Incidente in via Vincenzo Giuffrida a Catania: tre auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt

Un incidente stradale in via Vincenzo Giuffrida, all’altezza di viale Raffaello Sanzio, ha coinvolto tre auto, tra cui una vettura dei Carabinieri, causando un ferito e mandando in tilt il traffico cittadino.

Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Catania, in via Vincenzo Giuffrida, all’altezza dell’innesto con viale Raffaello Sanzio, dove un maxi incidente ha coinvolto tre autovetture, tra cui una auto dei Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di approfondimento, la vettura dell’Arma potrebbe essere stata impegnata in un’attività operativa, verosimilmente un inseguimento, quando si è verificato lo scontro con gli altri veicoli. L’impatto ha provocato il ferimento di una persona, che sarebbe in condizioni non gravi.

Le conseguenze sul fronte della viabilità sono state immediate: il traffico nella zona è andato rapidamente in tilt, con lunghe code e rallentamenti dovuti alla confluenza di veicoli provenienti da più direzioni. Disagi sono stati segnalati lungo tutta l’area di via Vincenzo Giuffrida e nelle arterie limitrofe, con ripercussioni anche sulla circolazione nelle vie di accesso e di uscita. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sanitario, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

