Droga, 35 kg di cocaina in auto: arresto e sequestro a Catania

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un uomo che trasportava circa 35 chili di cocaina nascosti a bordo della propria auto.

Il controllo è avvenuto all’imbocco della tangenziale di Catania, nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, dove i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno intimato l’alt a un SUV proveniente da fuori regione. Il conducente, un uomo di origine romana, è apparso subito in forte stato di agitazione e ha fornito spiegazioni giudicate poco credibili sulle ragioni del suo viaggio in Sicilia.

I finanzieri hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione d’iniziativa, sia personale sia dell’autovettura. All’interno di due borsoni sistemati nel bagagliaio, insieme agli effetti personali del conducente, sono stati trovati numerosi panetti di sostanza bianca, successivamente analizzata e identificata come cocaina, per un peso complessivo di circa 35 chilogrammi.

L’ingente quantitativo di droga è stato immediatamente sequestrato, insieme al veicolo utilizzato per il trasporto. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato al dettaglio, la cocaina avrebbe generato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.