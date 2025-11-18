Droga, 35 kg di cocaina in auto: arresto e sequestro a Catania

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 18 Novembre 2025 - 10:37

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un uomo che trasportava circa 35 chili di cocaina nascosti a bordo della propria auto.

Il controllo è avvenuto all’imbocco della tangenziale di Catania, nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, dove i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno intimato l’alt a un SUV proveniente da fuori regione. Il conducente, un uomo di origine romana, è apparso subito in forte stato di agitazione e ha fornito spiegazioni giudicate poco credibili sulle ragioni del suo viaggio in Sicilia.

I finanzieri hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione d’iniziativa, sia personale sia dell’autovettura. All’interno di due borsoni sistemati nel bagagliaio, insieme agli effetti personali del conducente, sono stati trovati numerosi panetti di sostanza bianca, successivamente analizzata e identificata come cocaina, per un peso complessivo di circa 35 chilogrammi.

L’ingente quantitativo di droga è stato immediatamente sequestrato, insieme al veicolo utilizzato per il trasporto. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato al dettaglio, la cocaina avrebbe generato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro.

Catania, cocaina, 35 kg, arresto, Gdf Catania, droga, tangenziale Sant’Gregorio, SUV, traffico stupefacenti

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Incidente in via Vincenzo Giuffrida a Catania: tre auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt

Redazione 17 Novembre 2025 - 21:28

Catania, nuova sede della Polizia Scientifica Sicilia orientale dedicata a Filippo Raciti

Redazione 17 Novembre 2025 - 16:20

Catania, nuovo rimpasto in Giunta: chi sono i quattro nuovi assessori

Redazione 17 Novembre 2025 - 16:08

Ciminiere Catania: nuovo auditorium da 5 mila posti e 17 milioni per la ricostruzione

Redazione 17 Novembre 2025 - 15:56

Cna Catania lancia la sezione Cinema e Audiovisivo al Catania Film Fest

Redazione 17 Novembre 2025 - 14:06

Catania, tre arresti per tratta di esseri umani e sfruttamento

Redazione 17 Novembre 2025 - 11:03

Ultimissime

Droga, 35 kg di cocaina in auto: arresto e sequestro a Catania

Redazione 18 Novembre 2025 - 10:37

Premio internazionale di giornalismo “Maria Grazia Cutuli”

Redazione 18 Novembre 2025 - 09:57

Inchiesta sanità, Romano chiede l’acquisizione delle chat

Redazione 18 Novembre 2025 - 08:05

Sicilia, nuova commissione per i direttori sanitari

Redazione 17 Novembre 2025 - 21:41

Incidente in via Vincenzo Giuffrida a Catania: tre auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt

Redazione 17 Novembre 2025 - 21:28