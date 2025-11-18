Tentato furto al Postamat di Catania: esplosione e cassaforte proiettata nei locali

Assalto notturno all’ufficio postale di via Zia Lisa a Catania: un’esplosione ha danneggiato lo sportello Postamat, ma il colpo è fallito e i ladri sono fuggiti senza bottino.

L’azione criminale è avvenuta nella notte in uno degli uffici postali del quartiere Zia Lisa. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Postamat nel tentativo di impossessarsi del denaro, ma la deflagrazione ha avuto un effetto imprevisto: la cassaforte, anziché aprirsi, è stata scaraventata all’interno dei locali, rendendo impossibile il recupero del contante e costringendo il gruppo alla fuga.

Nel corso dell’esplosione, un’auto parcheggiata ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.