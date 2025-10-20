Nino D’Angelo annuncia il tour 2026: tappa a Catania il 20 febbraio

Nel 2026 Nino D’Angelo festeggerà i 50 anni di carriera con un nuovo tour nei palasport italiani. Prima data a Catania il 20 febbraio, poi Bari, Bologna, Milano ed Eboli. In scaletta tutti i suoi successi dagli anni ’80 a oggi.

Dopo un 2025 ricco di successi tra musica e cinema, Nino D’Angelo torna sul palco per celebrare i suoi 50 anni di carriera. L’artista napoletano ha annunciato il tour “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”, che partirà nel 2026 dai principali palasport italiani.

Un ritorno fortemente voluto dal pubblico, come spiega il cantante: «Nel 2026 festeggerò 50 anni di carriera e voglio farlo insieme al mio pubblico». Il “bis” nel titolo è un omaggio ai trionfi dello scorso anno e alla richiesta dei fan di rivivere le emozioni dei concerti del 2025.

Le prime date ufficiali sono: Catania (20 febbraio), Bari (5 marzo), Bologna (7 marzo), Milano (19 marzo) ed Eboli (11 aprile).

Lo spettacolo, come anticipato da D’Angelo, sarà un viaggio nella memoria e nell’anima della sua musica: un racconto fatto di melodie popolari, immagini e storie che attraversano mezzo secolo di carriera, dagli esordi nei quartieri di Napoli fino ai riconoscimenti internazionali.

Il tour arriva dopo un anno speciale per l’artista, segnato anche dal successo del documentario “Nino. 18 giorni”, diretto dal figlio Toni D’Angelo e applaudito alla Mostra del Cinema di Venezia.

In scaletta non mancheranno i grandi classici che lo hanno reso icona di una generazione — da “Pop corn e patatine” a “Senza giacca e cravatta” — insieme ai brani più recenti che raccontano la sua evoluzione artistica.