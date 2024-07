Manca poco per il concerto di Salmo & Noyz di Catania

Hellraisers, il tour di Salmo & Noyz prodotto da Vivo Concerti, arriva in Sicilia. I due artisti saranno a Villa Bellini di Catania il 12 luglio. L’appuntamento fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nell’ambito del Catania Summer Fest del Comune di Catania.

Disponibili da oggi biglietti a prezzi ridotti per studenti dell’Università di Catania (15 euro + diritti), dipendenti del Comune di Catania (25 euro + diritti) e per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine (20 + diritti). Queste tipologie di biglietti potranno essere acquistate (dimostrando l’appartenenza a queste categorie) esclusivamente presso i punti vendita Puntoticket di Astone Giovanni (Viale della Libertà, 91 a Catania) e Tabaccheria 69 (Via Antonino di San Giuliano, 23 a Catania) e al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del 12 luglio.

Con Hellraisers i due artisti ripercorrono i loro successi e presententano per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT (già disco d’oro), uscito lo scorso 3 novembre. Un’occasione perfetta per assaporare dal vivo tutta la loro energia e carica live. L’annuncio della data è arrivato dopo il debutto di CVLT alla #1 posizione in FIMI nella classifica degli album più venduti e dei vinili più venduti – mantenuta per due settimane consecutive -, e la certificazione di disco d’oro a una sola settimana dall’uscita. L’ondata generata dall’arrivo del disco ha inoltre superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione.

A questi dati si aggiungono i successi già ottenuti a un solo giorno dall’uscita: l’album ha infatti debuttato al primo posto nella classifica album di Apple Music con tutti i brani posizionati in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music, e nella Chart dei brani in tendenza Amazon Music 10 brani nella Top 50; e per oltre una settimana le tendenze YouTube nella sezione musica hanno visto i brani RESPIRA feat. Marracash al #1 posto, ANTHEM al #2 e il video ufficiale di INCUBI al #3.

CVLT è inoltre disponibile in nuovi esclusivi formati: i vinili sagomati e autografati SEGA e POP CORN (versioni autografate in esclusiva Sony Music Store), e vinili colorati giallo e arancione, sempre in versione autografata.

Da sempre avvezzi a scardinare i connotati della scena, Salmo & Noyz Narcos formano un’alleanza di fuoco anche dal vivo: HELLRAISERS vedrà sullo stesso palco due leggende viventi del rap italiano per due show imperdibili che hanno tutte le carte in regola per rimanere indelebili nella memoria del pubblico.