‘Ma è davvero lui?’: scoperto chi è davvero il padre di Achille Lauro | Altissimo funzionario dello Stato

Achille Lauro ormai è famoso in tutta Italia, ma nessuno sapeva chi fosse realmente il padre: adesso sappiamo che è un funzionario dello Stato

Il cantante che ha conquistato anche uno dei palchi più ambiti della musica italiana, il teatro Ariston, Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, da quando ha incontrato il successo non si è mai fermato: 3 volte sul palco del Festival, una volta come ospite speciale. Un personaggio che ama provocare con look eccentrici, sconvolgenti ma anche sempre in grado di stupire.

Con la sua eccentricità, si propone senza filtri: tatuaggi sul corpo e anche sul viso, e look che lasciano a casa il bon ton più classico: c’è chi lo ama e chi lo odia. E se le sue performance hanno più volte diviso il pubblico, diversa è la sua storia familiare.

Forse non ce lo si aspetterebbe per via dei luoghi comuni legati all’immagine eccentrica del ragazzo, ma Achille Lauro è figlio del magistrato Nicola De Marinis, che avrebbe voluto seguisse le sue orme. Inutile raccontare come invece Achille abbia preferito seguire tutt’altra strada rispetto a quella del padre e di dare spazio ai suoi sogni.

A raccontare tutto è stato proprio lui durante un’intervista. Invitato a Domenica In, Achille qualche anno fa dichiarava: “Sono figlio di gente onesta. Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale”.

Il rapporto altalenante di Achille Lauro e suo padre

“Non vengo da un ambiente squilibrato” ha continuato a spiegare Achille a Mara Venier. Anche se quei tatuaggi sul viso fanno pensare che il suo passato non sia stato facile, in realtà la sua famiglia è una famiglia di intellettuali onesti: sono solo i rapporti interni che non sono mai andati.

Il padre voleva che Achille seguisse la sua strada, ma il cantante aveva un sogno e voleva a tutti i costi raggiungerlo senza rientrare negli schematismi di una vita seriosa. Sempre nella stessa occasione Lauro ha raccontato a Mara di aver poi recuperato i rapporti con suo padre solo dopo gli anni di ribellione giovanile, quando con la maturità è riuscito ad accettare il fatto che suo padre fosse molto diverso da lui, ma che non per questo non gli voleva bene.

Chi è il padre di Achille Lauro, Nicola De Marinis

Il padre è Nicola De Marinis, 64 anni, magistrato della Corte di Cassazione (consigliere addetto alla sezione Lavoro) proveniente da Gravina in Puglia.

Anche docente universitario, ha curato ben 150 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale ed stato Dirigente della Confindustria. I genitori sono separati, Cristina Zambon lavora nello staff del figlio e non lo ha lasciato mai, sempre al suo fianco.