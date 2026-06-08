Jovanotti annuncia gli ospiti del Jova Summer Party a Palermo

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Redazione 08 Giugno 2026 - 14:51

Il 29 e 30 agosto all’Ippodromo La Favorita Jimmy Sax aprirà entrambe le serate. Sul palco anche Venerus, Sissi, Ana Carla Maza e tanti altri artisti

Giovanotti

Due serate di musica all’Ippodromo La Favorita

Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026, che farà tappa a Palermo il 29 e 30 agosto all’Ippodromo La Favorita. Jovanotti ha svelato la line up ufficiale delle due date siciliane, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

Guest star di entrambe le serate sarà Jimmy Sax, protagonista di un’apertura carica di energia con una selezione dei suoi brani più celebri, prima di affiancare Lorenzo sul palco per un’esperienza musicale condivisa. L’artista francese, noto per le sue performance esplosive e il suo stile inconfondibile, rappresenta un valore aggiunto per un evento che si preannuncia già ricco di sorprese.

La line up del 29 agosto

Nella prima serata del 29 agosto si alterneranno sul palco diversi artisti, già dal pomeriggio. Saliranno sul palco Albert Marzinotto, Ana Carla Maza, Venerus, I Tarantolati di Tricarico, Sissi, Santamarea e il DJ live set di Fresco & Ali Selecta. Una line up ricca di sfumature e personalità diverse, capace di incarnare l’anima del progetto: incontro tra generi musicali, vitalità e piena libertà espressiva.

La scelta degli artisti riflette la volontà di creare un ponte tra sonorità differenti, dalla tradizione popolare alla musica contemporanea, dal pop all’elettronica, in un mosaico sonoro che accompagnerà il pubblico fino al live di Jovanotti.

Gli ospiti del 30 agosto

Il 30 agosto torneranno sul palco Albert Marzinotto e Venerus, insieme a Sam Galbi, Eva Bloo e tanti ospiti a sorpresa che verranno annunciati nei prossimi giorni. Anche questa seconda serata promette di regalare emozioni forti e momenti indimenticabili, confermando la formula vincente di un evento che va oltre il semplice concerto.

L’Ippodromo La Favorita si trasformerà in un grande spazio di condivisione, dove musica, pubblico e territorio si incontreranno in un unico grande racconto estivo. I due live siciliani sono prodotti e organizzati da Trident Concerts e promossi da Giuseppe Rapisarda Management.

Un’esperienza immersiva tra musica e territorio

Il Jova Summer Party si conferma non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa. La formula, già collaudata nelle precedenti edizioni, prevede una lunga giornata di musica, dal pomeriggio fino a notte inoltrata, con artisti che si alternano creando un flusso continuo di emozioni e sonorità.

La scelta di Palermo e dell’Ippodromo La Favorita non è casuale: la location rappresenta uno spazio ideale per ospitare migliaia di persone in uno degli scenari più suggestivi della città, tra verde e architettura storica. Le due date siciliane si inseriscono in un tour estivo che toccherà diverse città italiane, confermando Jovanotti come uno degli artisti più amati dal pubblico di ogni età.

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