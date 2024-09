Bronte pronta a festeggiare il suo oro verde: al via la XXXIII Sagra del Pistacchio Dop

La cittadina di Bronte è in fermento, pronta a trasformarsi in una vera e propria pasticceria a cielo aperto in occasione della XXXIII edizione della Sagra del Pistacchio Verde di Bronte Dop. L’attesa è finita, e dal 4 al 6 e dall’11 al 13 ottobre, le strade del comune etneo accoglieranno migliaia di visitatori e golosi, ansiosi di gustare le delizie a base di pistacchio.

L’evento sarà anticipato da una conferenza stampa martedì 1° ottobre, alle 10 del mattino, nel suggestivo scenario del Castello Nelson. Qui, i migliori produttori locali presenteranno alla stampa le specialità al pistacchio, mentre il sindaco Pino Firrarello e l’assessore agli Eventi Angelica Prestianni illustreranno il programma della Sagra, divenuta ormai un appuntamento di rilevanza internazionale.

Il momento ufficiale di apertura si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 18, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, accompagnato dalla Banda San Biagio e dalle Majorettes. Subito dopo, tutti gli stand gastronomici apriranno al pubblico, mentre nelle piazze Piave, Rosario e Cimbali inizieranno le attività culturali e musicali.

La giornata di sabato 5 ottobre sarà ricca di appuntamenti: dalle ore 10, i visitatori potranno passeggiare tra gli stand, ammirare i carretti siciliani e i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili. Una delle novità più attese di quest’anno è il laboratorio sensoriale dedicato al pistacchio Dop, organizzato dall’associazione Aiace presso il Circolo Operaio. La giornata si concluderà con musica e spettacoli nelle piazze.

La prima domenica, 6 ottobre, sarà all’insegna del folklore e della tradizione, con musica e danze che animeranno la cittadina. Dopo una breve pausa, si ripartirà venerdì 11 ottobre con l’iniziativa “La Scuola alla Sagra del Pistacchio”, dedicata agli studenti delle scuole siciliane, che potranno assaggiare le specialità a base di pistacchio. Il fine settimana proseguirà con il 1° Trofeo Pugilistico Bronte Città del Pistacchio e il concerto “Cover di Marco Mengoni” in piazza Cimbali.

Il gran finale è previsto per domenica 13 ottobre, con l’attesa torta gigante al pistacchio e lo spettacolo conclusivo “Sicilia in Festa – 1° Premio Orgoglio Verde Città di Bronte”, condotto da Diego Caltabiano in piazza Cimbali.

“L’evento – sottolinea l’assessore Angelica Prestianni – rappresenta una vetrina d’eccellenza per il nostro Oro Verde, unico al mondo grazie alle sue particolari caratteristiche legate al territorio vulcanico dell’Etna”. Anche il sindaco Firrarello invita tutti a partecipare: “Per due weekend, Bronte si trasformerà in un’esplosione di gusto, profumi e colori, offrendo una calda accoglienza a tutti i visitatori. Venite a Bronte, perché qui è sempre festa!”