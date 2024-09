Mazzarino, unica città siciliana candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027

Il Ministero della Cultura ha annunciato le 17 città italiane che hanno formalizzato la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2027, presentando il dossier progettuale entro il termine del 26 settembre. Tra le città selezionate, spicca Mazzarino, unica rappresentante siciliana, con il progetto “Mazaris, il grano e le identità plurali”. La cittadina della provincia di Caltanissetta si prepara così a competere con altre realtà nazionali per ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Il dossier contiene un programma culturale della durata di un anno, completo di cronoprogramma e dettagli sulle attività, insieme a una valutazione della sostenibilità economica e finanziaria del progetto. La giuria di esperti selezionerà entro il 12 dicembre 2024 un massimo di dieci finaliste, che si sfideranno nella fase finale attraverso audizioni pubbliche. La proclamazione della città vincitrice avverrà entro il 28 marzo 2025.

Per la Sicilia, la candidatura di Mazzarino rappresenta un’opportunità unica di mettere in mostra il proprio patrimonio culturale e identitario. Se dovesse ottenere il titolo di Capitale Italiana della Cultura, Mazzarino riceverà un contributo di un milione di euro per realizzare il programma e promuovere lo sviluppo culturale del territorio.

Tra le altre città in lizza ci sono Acerra, Pompei, Reggio Calabria e Gallipoli, tutte impegnate in progetti ambiziosi per valorizzare le proprie peculiarità storiche e culturali. Tuttavia, la presenza di Mazzarino, unica città siciliana, conferisce alla competizione un’importanza particolare per l’isola.