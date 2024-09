Intervento chirurgico straordinario al Garibaldi-Centro di Catania: risolta rara sindrome di Bouveret

Un’équipe medica dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania ha portato a termine con successo un complesso intervento su una paziente affetta da sindrome di Bouveret, una rara forma di occlusione intestinale causata da una fistola colecisto-duodenale. La paziente non riusciva più a nutrirsi, e la gravità della condizione ha richiesto una diagnosi rapida per scongiurare gravi conseguenze, vista l’alta mortalità nei casi non diagnosticati tempestivamente.

Dopo un consulto tra i medici del Pronto Soccorso, il dottor Enrico Piazzese e il responsabile dell’Unità di gastroenterologia, Domenico Catarella, hanno deciso di intervenire con un’endoscopia altamente tecnologica, utilizzando apparecchiature dotate di laser e sonde disponibili presso l’ospedale di Nesima. Nonostante la complessità della procedura, l’approccio endoscopico è stato preferito per la sua minima invasività, evitando così un intervento chirurgico più rischioso.

L’operazione, definita lunga e impegnativa, è stata completata con successo, consentendo la frammentazione e rimozione del calcolo, restituendo così alla paziente una condizione di normalità. “Diagnosi precoce, competenza e tempestività sono stati decisivi”, hanno dichiarato dall’ospedale etneo, evidenziando l’importanza della collaborazione tra i reparti di emergenza e chirurgia, rispettivamente diretti da Giovanni Ciampi e Luigi Piazza.

Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi, ha elogiato il lavoro dell’equipe medica, sottolineando come questo successo rappresenti un traguardo significativo per la struttura ospedaliera e un esempio di eccellenza sanitaria. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il suo apprezzamento, definendo l’intervento “un motivo di orgoglio non solo per la sanità siciliana, ma per l’intero sistema sanitario a livello mondiale”. Schifani ha inoltre ribadito l’importanza degli investimenti nelle tecnologie avanzate e nella formazione dei professionisti sanitari, elementi chiave per raggiungere traguardi eccezionali a beneficio della collettività.