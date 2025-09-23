Biancavilla, dal 10 al 12 ottobre la quarta edizione di “Etna Wine Forum”

Milano, 23 set. (askanews) - Biancavilla (Catania) ospita dal 10 al 12 ottobre la quarta edizione di "Etna Wine Forum", evento dedicato al patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna. La manifestazione si svolgerà a Villa delle Favare con degustazioni, masterclass, talk, show cooking e banchi di assaggio. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, e il presidente della Fondazione italiana sommelier, Paolo Di Caro. Tra gli ospiti annunciati figurano lo chef Pino Cuttaia del ristorante "La Madia di Licata", due stelle Michelin, e il giornalista americano Robert Camuto, firma di Wine Spectator, che presenterà il libro "Altrove al Sud". Il programma si aprirà venerdì 10 ottobre con incontri per scuole e istituzioni locali e con il seminario "Oli estremi" curato dall'Associazione italiana sommelier dell'olio. Nel pomeriggio si terrà "Tendente ad Infinito. Da nord a sud: i grandi vini bianchi e la verticalità del Timorasso e del Carricante a confronto" con la degustatrice Daniela Scrobogna e il produttore Walter Massa. In serata è previsto lo show cooking di Pino Cuttaia. Sabato 11 ottobre saranno affrontati i temi della comunicazione del vino con il convegno "Una questione di etichetta: l'Etna e il racconto dei brand". Seguirà il seminario "Gli enologi e le sfide globali. Dal terroir ai cambiamenti climatici", condotto da Daniela Scrobogna e dal produttore Federico Curtaz. La giornata si chiuderà con uno show cooking e momenti musicali. Domenica 12 ottobre i banchi di assaggio accoglieranno le cantine del sud-ovest siciliano e altre realtà. Nella stessa giornata Robert Camuto presenterà il volume "Altrove al Sud", mentre due masterclass saranno dedicate ai vini del Consorzio del Cirò e del Consorzio del Val di Noto, guidate da Francesco Pensovecchio, direttore di Wine in Sicily. Il programma prevede inoltre concerti, corner cocktail e degustazioni di distillati. L'iniziativa è promossa dal Comune di Biancavilla con la collaborazione della Fondazione italiana sommelier e con il patrocinio della Regione Siciliana, del ministero dell'agricoltura e sovranità alimentare, di Confagricoltura e del Parco dell'Etna. "Etna Wine Forum è molto più di una rassegna: è la celebrazione della nostra identità e della passione dei produttori" ha commentato il sindaco Antonio Bonanno, ricordando che "assieme a olio, fichi d'india, arance e olive, il vino racconta un'agricoltura autentica e sostenibile". "L'Etna Wine Forum - ha sottolineato Paolo Di Caro - si è affermato come uno degli appuntamenti di riferimento del vino, trasformando Biancavilla nella 'terza porta dell'Etna' e offrendo un palcoscenico ideale per condividere le peculiarità del versante Sud-Ovest".