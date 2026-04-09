Al via Travelexpo 2026: tre giorni di workshop, open forum e networking sul turismo

Travelexpo torna in Sicilia. Dal 10 al 12 aprile il CDSHotels Città del Mare di Terrasini (Palermo) ospiterà la 28ª edizione della Borsa Globale dei Turismi, tre giorni di incontri tra istituzioni e operatori per analizzare le nuove sfide del settore e le prospettive di sviluppo per la Sicilia.

Al centro il ruolo del turismo come leva di sviluppo economico e sociale, con focus sul valore dei territori e la necessità di destagionalizzare l’offerta turistica.

La cerimonia inaugurale di venerdì 10 aprile darà il via al salone espositivo, con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, insieme al presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta, al presidente di Gesap Salvatore Burrafato ed ai numeri uno delle confederazioni regionali di Sicindustria, Luigi Rizzolo, Confcommercio, Gianluca Manenti e Confesercenti, Vittorio Messina, oltre che di Gonzalo Ceballos Watling, direttore a Roma dell’Ente Spagnolo del Turismo.

ETIC, una piattaforma per mettere in rete i comuni siciliani

Uno dei momenti chiave dell’evento sarà il lancio di ETIC – Ecoturismo in Comune, piattaforma digitale che mette in rete i 391 comuni della Sicilia, creando un ambiente unico dove confluiscono progetti, investimenti, servizi e informazioni.

ETIC, progetto della Logos srl Comunicazione e Immagine, condiviso dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana con il patrocinio di Anci Sicilia e Sicindustria, è vincitore di un bando del Ministero del Turismo.

La Sicilia è stata scelta come regione pilota: la piattaforma non solo aggrega in un’unica piazza digitale l’offerta turistica, ma consente ai comuni dell’Isola di presentare le diverse opportunità di investimento a mecenati e stakeholder internazionali, alle associazioni del terzo settore e all’imprenditoria privata.

“Abbiamo realizzato un sistema performante per valorizzare i territori, affiancare le amministrazioni comunali e favorire le esigenze dei turisti e dei potenziali investitori – spiega Toti Piscopo, CEO della Logos srl Comunicazione e Immagine –. Etic vuole essere uno strumento di affiancamento e supporto alle amministrazioni interessate a favorire il decoro delle rispettive comunità e il processo di rigenerazione urbana dei comuni”.

AI e turismo: come cambia l’informazione digitale

Nel pomeriggio (alle 17 presso la Sala Morgante) spazio all’approfondimento sull’editoria digitale con il seminario della Federazione Editori Digitali dal titolo “Publisher, AI e contenuti di servizio: cosa insegna il turismo all’editoria digitale. Come cambia il valore dell’informazione editoriale tra ricerca convenzionale, fiducia e nuovi modelli di ricavo”.

L’incontro esclusivo riservato agli editori associati, sarà un momento di confronto operativo sui cambiamenti che stanno ridefinendo l’ecosistema editoriale: dall’impatto dell’IA e della ricerca conversazionale, fino all’evoluzione dei modelli di business e del ruolo dei contenuti di servizio con un focus sul turismo come verticale ad alta intenzione.

Previsti gli interventi di Biagio Semilia presidente FED; Toti Piscopo, editore di Travelnostop.com; Francesco Passantino esperto informatico e consulente della Logos srl; Ignazio Aragona, editore Sicilianews24 e Walter Giannò, giornalista digitale.

Penne all’agrodolce, giornalisti ai fornelli per una sera

Nella serata inaugurale torna uno degli appuntamenti più originali della manifestazione, con i giornalisti protagonisti ai fornelli per un concorso gastronomico che unisce informazione, turismo e cultura del cibo.

Sette giornalisti prepareranno piatti che uniscono tradizione e sperimentazione, valutati da una giuria popolare composta da espositori e ospiti di Travelexpo e da una giuria tecnica composta da chef professionisti. A presiederla Giusi Battaglia, che riceverà anche il riconoscimento di Magnifico del Turismo 2025.

Turismo e innovazione: il ruolo del digitale nelle nuove sfide del settore

Il cuore del programma sarà sabato 11 aprile, con il seminario dal titolo “Digitalizzare non è mai stato così accessibile grazie al Tourism Digital Hub” promosso da ISNART e Camera di Commercio di Palermo ed Enna sulla digitalizzazione e sugli strumenti per affrontare le trasformazioni del mercato turistico.

Tra i relatori Massimiliano Lombardo, componente di Giunta CCIAA PAEN e vicepresidente Legacoop Sicilia; Filomena Bilancio, direttore generale della Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica del Ministero del Turismo; Carola d’Agostino, project manager Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali di ISNART ScpA; Daniele Donnici, consulente esperto di ISNART ScpA. L’incontro sarà introdotto e moderato da Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com.

Idee e strategie per il settore: gli Open Forum di Travelexpo

Alle 11 sarà la volta dell’Open Forum “La civiltà del viaggio tra affermazione e realtà”, un percorso che punta a tradurre in pratica un modello di turismo più consapevole, sostenibile e condiviso, capace di tenere insieme crescita economica e tutela dei territori. Il confronto punta a trasformare i principi in azioni operative all’interno delle politiche e delle strategie del settore. L’incontro introdurrà anche il format Pecha Kucha, basato su presentazioni rapide e ad alto impatto visivo.

Interverranno Sandro Billi, economista ed esperto in Destination Marketing; Laura Lo Mascolo, CEO & founder Interludehotels; Marco Sajeva, ingegnere, CEO e founder di BeMyGuest; Saverio Panzica, docente di legislazione turistica; Ignazio Callogero, presidente AIPTOC, Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Qualità; Francesco Passantino, consulente informatico di Logos srl Comunicazione e Immagine; Federico Lima, founder di Travelino; e Giovanni Dimauro, direttore generale ITS Academy Fondazione Archimede.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, si terrà un secondo Open Forum dal titolo “La grande alleanza per una comune strategia di marketing” dedicato alla definizione di un approccio condiviso di marketing territoriale, con la partecipazione delle principali associazioni di categoria e dei rappresentanti istituzionali.

A confronto con Margherita Rizza, direttore generale dell’assessorato regionale al Turismo, saranno Gianluca Glorioso presidente Fiavet Sicilia; Anna Maria Ulisse presidente Assoviaggi; Massimo Ruggieri delegato Maavi; Rosa Di Stefano presidente Federalberghi Palermo; Vicio Sole presidente Assoturismo; Marco Mineo presidente Asshotel; Alberto Costa presidente Confare; e Antonio Cottone, presidente Fipe. Sul palco anche Gianfranco Battisti amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo; e Luigi Crispino, presidente Aerolinee Siciliane.

La giornata conclusiva, domenica 12 aprile, prevederà incontri tra operatori, attività di networking e momenti di confronto tra pubblico e privato, consolidando il ruolo di Travelexpo come piattaforma di relazione e sviluppo per il sistema turistico.

Per gli operatori, Travelexpo rappresenta un banco di prova concreto per aggiornarsi e costruire nuove relazioni professionali. Nei tre giorni di incontri, gli agenti di viaggio si confronteranno con partner e stakeholder dell’intera filiera turistica, con l’obiettivo di affinare strumenti e strategie.

Tutti i seminari e i convegni saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Travelnostop.com o sul programma Travelexpo.