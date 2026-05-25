Nuova governance per il Teatro Stabile di Catania: Salvatore Carrubba alla guida del direttivo

L’Assemblea dei Soci del Teatro Stabile di Catania ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo quadriennio. Alla guida dell’ente culturale arriva Salvatore Carrubba, affiancato dal vicepresidente Enrico Nicosia, con l’obiettivo di consolidare il rilancio dell’istituzione teatrale etnea.

Il Teatro Stabile di Catania ha una nuova governance. Riunita alla presenza del notaio Carlo Zimbone, vicepresidente uscente, l’Assemblea dei Soci ha ufficializzato i nomi dei componenti chiamati a guidare il Consiglio di Amministrazione dell’ente. Tutti gli incarichi all’interno del direttivo saranno ricoperti a titolo gratuito, a conferma dello spirito di servizio verso una delle realtà culturali più importanti del territorio.

I componenti del CdA e i Revisori dei Conti

La presidenza è stata affidata a Salvatore Carrubba, designato dal Comune di Catania, mentre la carica di vicepresidente andrà a Enrico Domenico Giovanni Nicosia, indicato dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. A completare la squadra dirigenziale ci saranno Francesca Luciana Maraviglia per la Presidenza della Regione Siciliana, Ida Nicotra in rappresentanza della Città Metropolitana e Carlo Iuvara per l’Ente Teatro di Sicilia.

Durante la medesima seduta si è proceduto anche al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti. La presidenza spetterà a Natale Costanzo, su indicazione del Ministero della Cultura, affiancato dai componenti effettivi Alfio Leotta e Giovanni Falsone, designati rispettivamente dalla Presidenza della Regione e dall’amministrazione comunale catanese.

Il profilo del neopresidente e il commento delle istituzioni

Classe 1951, nato a Catania, Salvatore Carrubba vanta un lungo curriculum come giornalista, editorialista e profondo conoscitore delle politiche culturali. Già direttore de Il Sole 24 Ore e di Mondo Economico, ha ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura per il Comune di Milano e ha guidato istituzioni di prestigio come il Piccolo Teatro di Milano e l’Accademia di Brera.

Il sindaco Enrico Trantino ha voluto rimarcare il grande spessore della nuova squadra: “Ringrazio ciascuno dei componenti del CdA per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nell’accettare di servire una delle più prestigiose istituzioni culturali della città e della Sicilia. Si tratta di personalità di grande esperienza e competenza che, pur provenendo da percorsi differenti, condividono un forte legame con Catania e la volontà di contribuire alla crescita culturale e civile della comunità. Desidero rivolgere un particolare apprezzamento a Salvatore Carrubba, che ha accolto questo incarico come un significativo ritorno alle proprie radici. La sua autorevolezza nel panorama culturale nazionale, maturata attraverso importanti esperienze nel giornalismo, nell’amministrazione pubblica e nelle istituzioni teatrali e accademiche, rappresenta una garanzia per il futuro del Teatro Stabile. Sono certo che, con il contributo dell’intero Consiglio di Amministrazione e nella piena collaborazione con il direttore Marco Giorgetti, il Teatro Stabile di Catania saprà consolidare e ampliare il percorso di rilancio già avviato negli ultimi anni, rafforzando la propria proiezione nazionale e internazionale senza mai perdere la propria identità siciliana e il legame profondo con la città”.

Entusiasmo condiviso anche dall’Assessore Regionale Elvira Amata: “Esprimo il mio più vivo compiacimento per la definizione della nuova governance del Teatro Stabile di Catania, presidio d’eccellenza per la cultura e il turismo siciliano. Un momento cruciale per il comparto dello spettacolo che consentirà di rafforzare ulteriormente la sinergia tra le Istituzioni. Al Presidente, al Vice Presidente ai componenti del CdA e del Collegio dei Revisori i miei migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che insieme sapranno valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico catanese, proiettandolo verso palcoscenici sempre più prestigiosi”.